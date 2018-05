Como cada año, el primer lunes de mayo se lleva a cabo la Gala del Met en Nueva York. El Museo Metropolitano de Arte se convierte en escenario de la pasarela de celebs más impresionante, todo con el objetivo de recaudar fondos para el Costume Institute. Los boletos tienen un precio de 30 mil dólares y las mesas enteras unos 275 mil; aun así, es la fiesta que nadie se quiere perder –le llaman los Oscar de la Costa Este-.

En el año 2004, el ahora primer mandatario, Donald Trump, eligió este evento para proponerle matrimonio a Melania. La futura Primera Dama fue fotografiada esa noche luciendo un anillo de diamante de 15 quilates –que según la revista Forbes costó un millón y medio-. Con pendientes de brillantes, melena oscura y vestido a juego, la eslovena se vio espectacular. La pareja recién comprometida posó junto a la hija del magnate, Ivanka Trump. “Fue una gran sorpresa. Estamos muy felices juntos”, declaró Melania para el New York Post acerca de su compromiso.

El actual presidente asistió a esta celebración por décadas, Melania comenzó a acompañarlo a partir del 2003. Desde entonces, hacían aparición todos los años hasta el 2012. Sin embargo, no esperamos ver a la pareja presidencial de vuelta en la Gala del Met en el futuro próximo, según lo que comentó la Editora en Jefe de Vogue, Anna Wintour, quien funge como anfitriona del evento año con año.

Durante su visita a The Late Show with James Corden, la célebre editora tuvo que elegir entre comer una pierna de cerdo en escabeche y responder a la pregunta: “¿Quién no volverá a recibir la exclusiva invitación a la gala?”, a lo que respondió -después de soltar una buena carcajada-: “Donald Trump”, y el aplauso del público fue instantáneo.

Para cada gala se elige un tema o concepto a partir del cual los invitados planean sus atuendos. Este año, el título de esta exhibición fashionista es: Cuerpos celestiales: Moda y la imaginación católica. La lista de anfitriones la encabeza, desde luego, Anna Wintour, le siguen Rihanna, Donatella Versace y Amal Clooney.