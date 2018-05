Lili Estefan confiesa si está lista para darle una nueva oportunidad al amor

Luego de anunciar el inicio de los trámites de su divorcio, Lili Estefan ha confesado si estaría dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor en el futuro. Durante una reciente entrevista, la carismática conductora aseguró que en este momento prefiere darle prioridad a otros aspectos de su vida, al igual que lo ha hecho en los últimos seis meses.

“No sé qué me depara el futuro. ¡Ahora mismo ni me hables de eso!”, explicó con su distintiva sonrisa a People en Español: “Creo que hay que pasar por esto. Si terminamos divorciándonos, es un proceso emocional que uno tiene que vivir. Ese proceso hay que vivirlo día a día. He tenido la suerte de que me he podido enfocar en los niños”, comentó.

“Los niños están en casa, me mantienen esa casa llena de muchachos. Me he mantenido muy llena, muy ocupada y con mucho amor”, expresó la presentadora, quien realizó un divertido viaje a Las Bahamas el pasado mes de abril. Durante estas divertidas vacaciones, estuvo acompañada de sus hijos Lorenzo y Lina, quienes invitaron a sus mejores amigos para disfrutar del paraíso tropical.

Sobre los aprendizajes que le ha dejado este complicado proceso, la presentadora de El Gordo y la Flaca aseguró que, a pesar del resultado, ella siempre abogará por una familia unida: “No se puede tomar personal. Yo siempre alego por la familia. Creo que es el centro del universo y hay que tratar todo por la familia. Si no salió, pusiste toda tu energía en lo más importante”, explicó.

“El mundo no se acaba, hay que salir adelante. Uno se pasa la vida con un plan y de momento aparece otro plan y hay que fluir. No puedes cerrarte. Tal vez vendrán cosas mejores. Nunca hay que decir nunca”, comentó sonriente.

A finales de la semana pasada, la misma conductora reveló que Lorenzo Luaces, su aún esposo, había comenzado con los trámites para disolver de forma legal su matrimonio. Sorprendida, Lili charló con el diario La Opinión sobre la decisión del empresario: “Es algo que nunca te esperas. Nosotros, por el momento que estamos viviendo, tuvimos un acuerdo de que lo que fuera a pasar, íbamos a esperar. Nunca se habló de un divorcio”, explicó.

"Lorencito está por graduarse en mayo 23 y queríamos que esto no pasara en este momento. No tengo el control sobre lo que pasó ahí. No quiero defenderlo, pero tampoco quiero hundirlo. Es el padre de mis hijos, siempre vamos a ser un equipo, una familia, no importa lo que llegue a pasar al final", comentó al rotativo.