Novio de Francisca Lachapel le envía un mensaje de cumpleaños

¡Francisca Lachapel está de fiesta! El sábado pasado, la conductora de televisión cumplió 29 años de edad, y sus compañeros de Despierta América no pasaron por alto la celebración. Pacientes y emocionados por tener una fiesta de cumpleaños en el set, los demás conductores del show matutino esperaron hasta hoy lunes para festejar las 29 primaveras de Francisca, a quien no dejaron de consentir en cada una de las secciones del programa.

Sonriente y muy contenta, Francisca llegó al set con un vestido corto en color rojo que dejaba al descubierto su abdomen. Desde el principio la presentaron como la festejada del día y le colocaron un sombrero en forma de pastel. Los mensajes para desearle lo mejor a la dominicana no paraban de llegar, y ni ella misma podía creer que Wisin, uno de sus cantantes favoritos le haya deseado un feliz cumpleaños. "Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos en el estudio, pero sobre todo quiero felicitar y enviarle un besote a la princesa Francisca Lachapel que está cumpliendo años", dijo el reggeatonero. "Muchas bendiciones para ti. Me dicen que eres fanática de mi música, así que muchas bendiciones, gracias por apoyarme y que Dios te dé mucha salud", continuó. Impresionada por el bello mensaje de Wisin, Francisca no podía con la emoción. "Yo amo a Wisin. ¡Wow!", contestó con un poco de trabajo para hablar.

Entre todas las felicitaciones, quizá la más especial fue la de su misterioso novio, quien le envió un mensaje muy tierno que se leyó en el programa con una voz distinta para mantener la privacidad de su relación. "Mi querida Francisca, felicidades en este día especial", empieza el texto. "Podría escribir un libro sobre lo que tú eres para mí. La alegría, energía y pasión que llevas en tu corazón sale todos los días en tu sonrisa".

Francisca no podía creer lo que escuchaba y menos cuando la situación se tornó aún más seria. "Eres una inspiración para mí y todo el mundo [...] Espero algún día que el amor que nos acompaña se convierta en un hogar, en mi familia, y se convierta en nosotros". Las palabras de su chico desataron los rumores de boda entre la conductora y su novio, aunque optó por no decir nada al respecto mientras sus compañeros la celebraban con un gran arreglo de rosas y un pastel que todos compartieron.

El otro festejo en el ambiente más hogareño

El sábado, justo el día de su cumpleaños, Francisca celebró de manera más hogareña y privada. Con una gran comida, llena de platillos deliciosos, la conductora dio la bienvenida a un año más en su vida acompañada de su mamá, Divina Montero. En una Instagram Story, Francisca compartió con el mundo cómo iba su gran día. "Con la reina celebrando mi cumpleaños", escribió en una de las fotos, en la que tiene entre manos un arreglo de paletas de dulce y chocolate.

Francisca no fue la única consentida de Univisión en cumplir años este sábado. Su compañera Ana Patricia Gamez también estuvo de manteles largos para celebrar los tres años de su hija Giulietta. La también modelo de 30 años de edad, organizó una fiesta muy colorida a la que invitó a los amiguitos de Baby Giulietta en un entorno muy mexicano acorde con los festejos del 5 de mayo.

