Como toda mujer trabajadora, Aracely Arámbula se apoya en su familia para salir adelante y en su hermano Leonardo ha encontrado un gran soporte, pues la acompaña a todos lados y además, cuida de ella y de sus hijos, Daniel y Miguel. Reconociendo la gran labor que hace todos los días, la actriz le dedicó unas bellas palabras en las que deja ver todo el amor y la gran admiración que siente por él, su gran compañero de aventuras.

A través de su cuenta de Instagram, la también presentadora compartió una selfie muy linda en la que ambos aparecen sonrientes y la acompañó con la siguiente descripción. “Cuando tienes al mejor compañero, hermano, doctor de cabecera y el amigo que más te hace reír no se pude pedir más. ¡Estar con mi Leo es siempre pasarla súper! Te amo hermano, compartiendo los mejores momentos”.

Aracely y Leonardo tienen una gran relación de hermanos, la cual es digna de admiración, pues él no la deja sola por nada y está al pendiente de sus sobrinos. Recientemente, ‘Leo’ –como ella lo llama cariñosamente –fue su acompañante para los Latin Billboard Awards y estuvieron sentados en las primeras filas de la entrega. Incluso, compartieron una foto del recuerdo con J Balvin, quien fue uno de los galardonados de la noche.

Además de ser el acompañante ideal de su hermana, también es su médico personal. Leonardo se encarga de llevar a cabo tratamientos especiales para Aracely en su spa, y gracias a esos cuidados la actriz de 43 años luce radiante. “Él me cuida. Me hace mis faciales hidratantes, mis vitaminas…”, contó la actriz a la revista People en Español.

Ni hablar de su papel como tío… Leonardo quiere a sus dos sobrinos, Miguel, de 11 años y Daniel, de 9, como si fueran sus propios hijos. Y como confidente y mejor amigos, ‘Ara’ aseguró a la publicación que la ‘hace morir de risa’ aun estando en los momentos más difíciles.

En un evento realizado hace poco más de una semana, los medios de comunicación se acercaron a la artista y la cuestionaron sobre la producción en la que se aborda la vida del padre de sus dos hijos. “Para mí los domingos, incluso estando en Masterchef, son sagrados porque son para mis hijos. Pero bueno vimos la promoción, vi algunos promocionales por supuesto”, indicó.

Sobre si ya vio o no la serie, dijo: “Este domingo no pude ver la serie, pero vi un pedacito que me mandaron y pues me pareció bien. Me da gusto que se vea el lado humano del artista, que se vea todo lo que ha sucedido y poder entender muchas cosas”. Para finalizar, Aracely envió un mensaje a su ex pareja. “Lo único que puedo desear al papá de mis hijos es que le vaya muy bien”.