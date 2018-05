Es normal que se nos olvide alguna que otra cosa, en especial cuando se tiene una agenda muy apretada y los artistas famosos tampoco escapan de ello. Recientemente, Alejandro Sanz tuvo que ofrecer disculpas en público a alguien muy especial: su hijo Alexander. ¿La razón? Olvidó asistir a uno de sus conciertos.

En intérprete de Amiga mía, notablemente afectado, publicó una foto de su hijo en Instagram y junto a la gráfica escribió unas sensibles palabras que conmovieron a sus seguidores. "Él es mi hijo Alexander. El otro día le prometí ir a ver su concierto de Jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto. Un fallo imperdonable por mi parte, y por eso hijo mío te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tu. Y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto... espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces. Te amo con locura", y agregó la frase: "A ser padre no se termina de aprender nunca".

Este mensaje atrajo la atención de la audiencia, no solo porque no suele publicar imágenes de sus hijos, sino porque es muy discreto con su vida personal. Sus seguidores no tardaron en reaccionar y muchos elogiaron al español por haber reconocido su error y animaron a Alexander a que acepte las disculpas de sus padres, mientras que otros señalaron que debió hacerlo en privado.

De momento se desconocen los motivos, sólo él los sabe, pero indudablemente ha quedado claro que está realmente arrepentido y quiso que sus 2,8 millones de seguidores de Instagram fueran testigos de lo mucho que lamenta no haber asistido al compromiso y que es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo, fruto de su relación con Valeria Rivera.

Cabe recordar que hace unos días, Sanz protagonizó la inauguración de la muestra Smile, conformada por una treintena de cuadros que pintó en colaboración con el artista mallorquín Domingo Zapata, realizada en el barrio neoyorquino de Chelsea. "Mis emociones siempre viajaron a través de mi garganta. Ahora les mostré un nuevo camino para escapar de mí a través de mis dedos, por el puente de mis pinceles. Solo fabrico caminos para que el arte que nace en mí camine hacia su hogar, que es lo que te hace sentir a ti. Gracias @domingozapata por acompañarme", escribió el cantante en sus redes sociales después de presentar sus creaciones.