A más de nueve meses de haber perdido a su padre, Alan Tacher lo tiene bien presente en su corazón. Justo este fin de semana se acordó de él, pues el sábado el señor Alejandro Tacher hubiera cumplido 73 años. Al ser una fecha tan especial, Alan compartió una foto de él en su cuenta de Instagram y le dedicó unas bellas palabras, pues asegura que él lo cuida desde el cielo y que todo lo positivo que está llegando a su vida, es gracias a él.

El presentador de Despierta América subió una foto de su papá y la acompañó con un emotivo mensaje, en el que deja ver que no pasa un solo día sin que piense en él: "Hoy papi hermoso hubieras cumplido 73 años. No te imaginas cuánto te extraño pero sé que todas las cosas buenas que me están pasando en este momento son gracias a ti. Sé que me estás cuidando desde arriba y yo desde abajo te recuerdo todos los días y celebro tu cumple. ¡Te amo chief! Sí parecías galán de telenovela".

Pareciera que el señor Alejandro cuida los pasos de su hijo desde el cielo, pues meses después de su fallecimiento, Alan y su esposa, la actriz Michelle Bernal, se convirtieron en padres por segunda ocasión. La pareja recibió al pequeño Liam y también en ese momento tan especial, Alan lo tuvo presente, pues extrañó no tenerlo a su lado para vivir la emoción por su nuevo bebé.

Momentos antes del nacimiento de Liam, en febrero pasado, Alan contó a sus compañeros de Despierta América –mediante un enlace al show –que su papá estuvo con él ‘hombro con hombro’ cuando nació Michelle y que en esta ocasión, lo iba a necesitar como aquella vez. “Mi papi, lo voy a extrañar muchísimo. Hace dos años y medio él estuvo aquí conmigo en el nacimiento de Michellita y va a ser la persona a la que más voy a extrañar aquí el día de hoy”. Tacher detalló que ese día, su padre estaba con la mamá de Cristy: “Aquí estaba abrazando a mi suegra… Uno nunca sabe porque pasan las cosas, es bien complicado entenderlo”.

Más notas como esta:

- Con nuevo programa en puerta, ¿Alan Tacher dejará 'Despierta América'?

- El equipo de Despierta América celebra por todo lo alto su primer Emmy

Nuevos retos profesionales

Para Alan este fin de semana ha sido muy especial, ya que además de recordar a su padre, el conductor se prepara para una de las facetas más importantes de su vida profesional: el estreno de un nuevo programa llamado Todo queda en Familia, donde conducirá al lado de Ximena Córdoba.

El nuevo show de Univision será de concursos y la finalidad en la de devolver ese tipo de programas a la pantalla chica, los cuales tienen el objetivo de unir a las familias. “Me emociona mucho involucrarme con las familias y en especial en los programas de concurso, me llena un poco más el corazón porque estas físicamente ahí con la gente”, dijo en entrevista con la agencia Notimex.

Alan no es nuevo en este tipo de producciones, ya que en México condujo emisiones como Gente con Chispa y El Gran Chapuzón. “Estoy feliz de volver a estos programas. En Estados Unidos la gente no me conoce haciendo este tipo de programas, porque desde que llegué aquí (a Estados Unidos) hice otro tipo de producciones”.