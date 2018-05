Geraldine Bazán y Gabriel Soto, juntos en la confirmación de su hija Elissa Marie

Una vez más, Geraldine Bazán y Gabriel Soto han demostrado lo buenos padres que son. A pesar de llevar unos meses separados, los actores se reunieron el sábado pasado para acompañar a su hija mayor, quien recibió el sacramento de la confirmación. Para esta ocasión tan especial, Elissa Marie eligió como padrino a Angel Claude, hermano de Geraldine y su tío favorito.

VER GALERÍA

Según Univision, Gabriel y Geraldine se reunieron en una iglesia al sur de la Ciudad de México y de parte de un obispo Elissa y otras de sus amiguitas recibieron la confirmación. Desde sus asientos, Geraldine, Gabriel y la menor de sus hijas, Alexa Miranda, observaron como Elissa caminó hasta el altar acompañada por su orgulloso tío.

En su cuenta de Instagram, Gabriel compartió una fotografía de su hija recibiendo la bendición del obispo y agregó el siguiente texto, en el cual deja ver lo emocionado que está por lo grande que se está poniendo su hija. “Y mi nena grande sigue creciendo mucho. Hoy Elissa hizo su confirmación con el obispo y su padrino Angel Claude”.

Luego de la ceremonia, la familia celebró con un pequeño desayuno y a través de sus redes sociales compartieron algunos de los momentos más especiales de esta amena reunión familiar, en la cual claramente se ve que entre Gabriel y Geraldine ha reinado la cordialidad.

VER GALERÍA

Para el actor de 43 años fue un día lleno de emociones, pues ese mismo sábado Elissa le hizo un lindo detalle, el cual se animó a subir a sus redes y compartirlo con sus fieles seguidores. La niña utilizó su imaginación y creó un bello acróstico en el que describía cada una de las cualidades de su papá. Con cada una de las letras de su nombre tenían una palabra escrita: Grandioso papá, amoroso, brillante, respetuoso, inteligente y Elissa te ama.

Soto subió una imagen de la manualidad hecha por su hija y escribió: “No soy mucho de publicar todo lo que me hacen mis hijas, pero este acróstico que me hizo Elissa ayer me llego hasta lo más profundo de mi corazón”.

Más notas como esta:

- Gabriel Soto, ¿listo para darle una nueva oportunidad al amor?

- Gabriel Soto pone fin a las especulaciones de reconciliación con Geraldine Bazán

Gabriel y Geraldine, más unidos que nunca por sus hijas

En noviembre pasado, Gabriel Soto lanzó un comunicado de prensa en el que daba a conocer que él y la madre de sus hijas estaban pasando un proceso de separación, luego de casi 10 años juntos. A seis meses de ese anuncio, la ex pareja se ha mantenido cercana por el bien de sus dos hijas. Uno de estos acercamientos fue en abril pasado, cuando Gabriel cumplió años y Geraldine y las niñas le hicieron una sorpresa de cumpleaños.

VER GALERÍA

La actriz contó a Univision acerca de la sorpresa que prepararon para Gabriel: “Le hicimos un pastelito, le pusimos una velita y lo recibimos en la casa. Las niñas se fueron con él a celebrar. Pero no les dio tiempo de hacer nada con sus manos para regalarle”.