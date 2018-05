¡Heroico! Hombre ve a un delfín en la orilla del mar y lo ayuda a regresar al agua

¿A quien no le gustan los delfines? Son criaturas hermosas y muy inteligentes. Cualquiera se emocionaría al ver a uno de estos hermosos cetáceos haciendo alguna pirueta en el mar. Pero eso no fue precisamente lo que presenció Naude Dreyer, un kayakista que se encontraba en Walvis Bay en Namibia.

Naude observó a un bebé delfín en problemas y no dudó en acercarse para echarle una mano. Lo mejor de esta historia -además del final feliz- es que todo fue capturado en video y los usuarios de Facebook pudieron observar el momento en que el sujeto tomó al delfín en sus brazos y lo llevó de vuelta al agua.

La actuación de Naude le hizo ganar muchos elogios en la mencionada red social, cuyos usuarios no dudaron en darle like y compartir con sus amigos y familiares la gratificante historia. Aunque el video fue publicado hace dos años, ahora se hizo viral y no es para menos, ¡las imágenes hablan por sí solas!

Afortunadamente, aquel delfín tuvo la suerte de haberse encontrado con alguien como Naude, quien no dudó en ayudarlo. Tan pronto como el hombre sumergió a la criatura en el agua, rápidamente comenzó a nadar en dirección a lo profundo.

Junto al clip, Naude escribió: “En el camino de regreso de esta mañana, nos encontramos con este joven delfín de Benguela, que todavía estaba vivo en la playa. No está claro cómo terminó allí en primer lugar. Después de una evaluación y mediciones rápidas, intenté que volviera a nadar. No tenía mucha esperanza, pero tan pronto como se metió en el agua y se dio cuenta de dónde estaba, se fue como una bala. Bonito. Volveré a hacer un recorrido más tarde en la misma área nuevamente solo para asegurarme de que no haya regresado”.