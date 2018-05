En las redes sociales nunca faltan los comentarios negativos… y eso lo saben bien las celebridades, quienes constantemente están expuestas a este tipo de señalamientos. En esta ocasión, Adamari López fue objeto de críticas debido a una fotografía en la que aparece al lado de Toni Costa, quien no dejó pasar una desagradable observación contra la madre de su hija y la defendió.

¿Qué fue lo que sucedió? La cuenta de Instagram de Un Nuevo Día, el show matutino de Telemundo que ‘Ada’ conduce, compartió una imagen de la pareja en una sesión de fotos de la revista People en Español para su listado anual de los más bellos. En la instantánea, se aprecia a los padres de Alaïa dándose un tierno beso y como romántico escenario, se alcanza a ver al fondo la iglesia de Santa Sofía, en Estambul, Turquía.

Los fanáticos de la pareja comenzaron a escribir debajo de la foto sobre lo bien que se veían juntos… pero no faltaron aquellos quienes únicamente se fijaron en la figura de Adamari y dejaron comentarios hirientes. Cansado de las reacciones negativas de esos usuarios, Toni decidió poner un alto y le contestó a uno de ellos. No hicieron falta palabras, sino que con unos emoticons que expresaban su enojo fue más que suficiente.

Los seguidores de la pareja aplaudieron que Toni le haya respondido a ese follower, pues consideraron de mal gusto su opinión y además, Adamari se está poniendo en forma y cada vez más es evidente su cambio.

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que Toni se enfrenta a los críticos de su pareja. En mayo del año pasado, Adamari compartió una fotografía en traje de baño y los comentarios malintencionados estuvieron a la orden del día. El bailarín español compartió en su cuenta de Instagram la siguiente frase, con la que dejó a más de uno callado: “El que critica para destruir, demuestra su inconformidad consigo mismo”. Esta frase no dejó indiferente a sus fans, quienes aplaudieron la valiente acción de Toni y además enviaron mensajes de apoyo a la pareja.

Comprometida con su bienestar

En febrero de este año, ante las cámaras de Un Nuevo Día, Adamari hizo el firme compromiso de cuidar de su salud y someterse a una rutina diaria de ejercicios, además de llevar una vida más sana. La presentadora de 46 años se pesó con una báscula en pleno show y dio a conocer que se pondría bajo las manos del experto César Alfonzo, del Onyx Signature Gym, y que en esta aventura fitness estaría acompañada por su amiga Rashel Díaz.

“El compromiso es conmigo misma porque sé que uno debe estar saludable así que me comprometí”, indicó. “Rashel me va a acompañar y me va a llevar de la mano y César nos va a entrenar así que vamos a ver cómo me va. Y si no voy, no me va a llevar de la mano, me va a jalar por los pelos”, dijo entre risas.