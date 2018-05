Eugenio Derbez sobre la muerte de su papá: ‘Me dolió no haber estado ahí para despedirme’

Aunque todo es risa y carcajadas con Eugenio Derbez, a su paso por Despierta América (Univision), mostró su lado más sensible y habló acerca de dos de las situaciones que acongojan su corazón: la muerte de sus padres y el hecho no haber podido disfrutar a sus hijos mayores cuando eran pequeños. El protagonista de How To Be a Latin Lover abrió su corazón a Karla Martínez y a Alan Tacher en el segmento Te Acuerdas De y como nunca, describió la relación tan especial que tenía con su papá, el señor Eugenio González Sánchez de Tagle.

"14 de febrero de 1986. La muerte de mi papá. Esa me pegó muy duró porque yo adoraba a mi padre con toda el alma”, contó el también productor. Con arrepentimiento, recordó que no acudió de inmediato a ver a su padre cuando le avisaron que estaba en el hospital, pues el señor solía visitar constantemente ese lugar, debido a que padecía varias enfermedades. “Me dolió muchísimo no haber estado ahí para despedirme, para darle un último beso”.

También recordó que una de las grandes preocupaciones de su padre siempre fue su futuro, pues Eugenio estaba por aquél entonces decidiendo a qué se dedicaría y qué camino tomaría. “Ni se imaginaba quien iba a ser yo… Yo para él era un estudiante que estaba tratando de hacer algo en mi vida, era tan tímido yo que mi papa se preocupaba por mí. Decía ‘es que me preocupa mucho Eugenito, no veo que despunte, no veo que haga nada’”.

El comediante de 56 años comentó que si su padre viviera, se sentiría súper orgulloso de él, pues de ser un joven con un rumbo no muy claro, ahora está conquistando Hollywood poniendo en alto a su país. “Tenía a sus amigos y siempre trataba de presumirme, pero yo nunca acaba de demostrar nada. Yo sé que él se hubiera sentido feliz por ahora con todo esto… Lo estoy viendo, ya hubiera llevado a sus amigos a mis shows, a mis películas”.

Esta gran pérdida llegó cuando él tenía tan solo 24 años de edad. Años más adelante, venía otro fuerte golpe que enfrentar, la muerte de su madre, Silvia Derbez. “Me acuerdo como se metía en sus personajes y como me enseñó a tomarme la carrera en serio”, expresó con entre lágrimas, luego de ver una de las últimas entrevistas que le hicieron la primera actriz, poco antes de su fallecimiento en el 2002.

Su familia, lo más importante

En esta emotiva entrevista no podían quedar de lado su esposa, Alessandra Rosaldo, y sus cuatro hijos, quienes lo han apoyado en este largo camino hacia Hollywood. Contó que justo cuando Aitana –la menor de los cuatro –iba a nacer, tuvo que tomar una difícil decisión: hacer una importante película en la meca del cine estadounidense o verla llegar a este mundo. Derbez asegura que tomó la mejor opción: “Afortunadamente tomé la decisión correcta y dije, 'rechazo la película pero yo quiero ver nacer a mi hija'. No me arrepiento en lo absoluto. Ahora estoy viviendo mi sueño, me siento pleno'”.

Con esfuerzo y perseverancia, Eugenio se abrió camino en el cine estadounidense y el pasado 10 de marzo de 2016 develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. “Esa estrella la construyeron ellos (sus hijos), la construyó el público, y toda la gente que me ha ayudado a llegar hasta acá, porque no es un trabajo mío, es un trabajo de equipo”, indicó.