Con nuevo programa en puerta, Alan Tacher cuenta sus planes

Dicen que hay bebés que nacen con suerte para su familia, y el hijo de Alan Tacher podría confirmar esa creencia. El conductor de televisión se convirtió en padre por quinta ocasión a mediados de febrero pasado. Junto a su esposa, Cristina Bernal, le dio la bienvenida a su segundo hijo en común, a quien llamaron Liam y que será el hermanito menor de Michelle. Para Alan, febrero no sólo estuvo marcado por la llegada de la cigüeña. A la par, el mexicano de 47 años de edad, cerraba nuevos proyectos de trabajo que poco a poco se van conociendo y que lo mantendrán muy ocupado por unos meses.

Alan está a punto de estrenar el programa de concursos Al final todo queda en familia, que será transmitido por Univisión. El show es completamente familiar y los concursantes competirán por varios premios. "Nació el bebé y empiezan a salir los proyectos y las buenas noticias. Estoy feliz", dijo emocionado con este nuevo programa. El animador contó los detalles del show a People, en donde expresó que se siente contento de que la gente ahora pueda verlo por la noches después de conocerlo en los programas matutinos.

Es justo esa brecha de horarios lo que le permitirá continuar como conductor de la emisión matutina Despierta América, un programa del que no planea despedirse en los próximos meses. "Voy a combinarlos, haré los dos. No son muchos programas, solo estaré dos meses y medio. Sí quita tiempo pero no para que me salga de Despierta…, mi prioridad es Despierta", explicó.

Feliz con la llegada de Liam

Aunque los cambios de pañales y las desveladas por un recién nacido ya las conocía, antes del nacimiento de Liam, Alan Tacher contó que tendría que volver a adquirir práctica para los cuidados de su nuevo retoño. Esos detalles, que forman parte de su día a día, quedan atrás cuando ve la sonrisa del pequeño de 3 meses de edad, de quien no ha dejado de publicar fotografías con sus sonrisas y gestos.

Alan no es el único feliz con la llegada de Liam. Sus hijos mayores, Hannah, Nicole, Alan y Michelle también están plenos de tener un bebé en casa que los sorprende con la ternura que los recién nacidos despiertan en una familia. Y quizá la reacción más dulce de verlo en casa fue la de su hermana Michelle.

“Estamos muy felices. Nació el viernes el buen Liam, pesó siete libras y cachito, midió 20 pulgadas. Todo mundo se preguntaba y yo también me preguntaba, cómo iba a reaccionar nuestra Michelle. Es bien celosa y se la pasa pegada con su mamá. Fuimos con toda la familia al hospital, yo personalmente la fui a recoger junto con sus hermanas", contó el conductor sobre el video que muestra a la niña conociendo a su hermanito y dudando si acercaría o no a él. “No sabía qué hacer, solo se le quedaba viendo, pero no entendía lo que pasaba”, recordó el conductor.