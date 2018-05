En estos tiempos, todos somos culpables de usar el celular mucho más tiempo del que deberíamos, se supone que con una hora al día podríamos estar perfectamente felices. Según un informe realizado por Interactive Advertising Bureau, pasamos en promedio cerca de tres horas conectados, y la mayor parte de ese tiempo lo dedicamos a navegar por nuestras redes sociales. Seguramente esa es la razón por la que las plataformas se esfuerzan cada vez más en mejorar la experiencia del usuario. Hace apenas algunas semanas, Instagram nos soprendía con una herramienta que nos da la oportunidad de mejorar la calidad de las selfies, y ahora Facebook lo hace con otra capaz de localizar cualquier foto o video en la que aparezcas. Pero resulta que los upgrades en la aplicación de Mark Zuckerberg van más allá, pues está decidido a ayudarte a encontrar pareja con Facebook Dating.

Sí, como lo lees. Según explicó Mark en la conferencia anual de Facebook, en la red social hay cerca de 200 millones de personas etiquetadas como solteras y con esta nueva herramienta quiere facilitar que contacten entre ellas. “Este servicio será para generar relaciones reales a largo plazo, no solo ligues”, explicó el CEO de Facebook para diferenciar su servicio, en cierto modo, del que ofrecen otras aplicaciones para ligar como Tinder o Happn.

Este servicio, del que todavía no se conoce fecha de lanzamiento, permitirá poner en contacto solo a usuarios de Facebook y buscará respetar la privacidad de cada uno. Para ello proponen que sea una herramienta a la que se acceda solo voluntariamente y que no esté “instalada” por defecto en todos los perfiles. Además, cuando se utilice, no será visible para los contactos que tiene esa persona en la red social ni se notificará de ningún modo en su perfil habitual que la está utilizando. Es decir, si alguien quiere probarla se creará un perfil paralelo desde el que será posible contactar con personas que no sean amigas y que coincidan en eventos o grupos de la red social.

Para facilitar el contacto y, sobre todo, esas relaciones duraderas de las que habla Mark, desde la plataforma se propondrán eventos, temas y grupos para que los usuarios empiecen sus conversaciones con algunos que otros puntos en común. Además, de ese modo, se facilitarán los encuentros y la posibilidad de conocer a personas con las que, de entrada, existen unas ciertas afinidades.