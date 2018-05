Rihanna confiesa que dejó de ser amiga de Drake al terminar su relación

Al parecer, la relación amorosa entre Rihanna y Drake no acabó en los mejores términos. Durante una reciente entrevista, la cantante de 30 años reveló que luego de romper con el rapero, no han vuelto a mantener contacto. Fue durante la entrega de los MTV VMAs del 2016, cuando el intérprete de One Dance confesó a todas luces sus sentimientos por Rihanna, a quien conoció en 2008: “Ella es alguien de quien he estado enamorado desde que tenía 22 años”, comentó a la audiencia. ¿Quieres saber más de esta larga historia de amor? ¡Dale click al video!