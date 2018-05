Becky G revela que sufrió bullying en los inicios de su carrera

Si hay algo de lo que Becky G siempre estuvo segura, fue del éxito que era capaz de lograr con su voz. Desde pequeña, la cantante sabía que quería ser famosa y más que un sueño, para ella era una realidad a futuro. Por ello, cuando su familia atravesó momentos económicos bastante difíciles que los dejaron sin hogar, no dudó en tomar las riendas de su destino y empezó a hacer castings para comerciales, voice overs o cualquier otro trabajo que le apasionara y que le diera algo de dinero para ayudar a sus padres y hermanos. Y aunque su intención era buena, sus compañeras de escuela no la entendían y empezaron a mirarla diferente por estar decidida a ser parte del showbiz.

A los 9 años de edad, Becky daba los primeros pasos en su camino a la fama al mismo tiempo que cursaba sus estudios de primaria. Su determinación no fue del agrado de las niñas que iban con ella a la escuela y empezaron a tratarla de forma distinta. La cantante, cuyo nombre real es Rebbeca Marie Gómez, recordó aquellos tiempos en una plática con Suelta la Sopa: "El concepto de una niña que tiene 9 años y que ya sabía lo que quería de su vida, que quería una carrera; no fue normal", explicó.

Becky contó que la burla de las niñas de su escuela era tan grande que la hacían llorar. Impresionada por lo que su determinación causaba en sus compañeras, reveló: "¡Me golpeaban en el baño de las chicas!". Para ella no fue una etapa sencilla, pero tampoco le dio tanta importancia porque contaba con la alegría de su familia y los ánimos que ellos le daban para ir detrás de sus sueños.

"Tuve el apoyo de mi familia, y es todo lo que necesito. No necesitaba amigas en la escuela porque yo tenía a mis hermanos, a mis primas. Eso para mí fue un tiempo muy difícil, pero tampoco pensé: 'Oh, Dios, ya no puedo seguir adelante'. Mis padres me hicieron sentir que todo es posible", dijo contenta de no haberse dejado llevar por los comentarios de aquellas niñas.

La vida que siempre deseó

Poco a poco Becky logró hacer realidad sus metas y ahora es una de las cantantes latinas de género urbano más reconocidas. Además de hacer que su voz se escuche internacionalmente, la joven de 21 años recién cumplió otro de sus sueños: conocer a Chayanne. La cantante compartió una foto en Instagram en donde se nota muy emocionada frente al puertorriqueño durante la pasada entrega de los Latin Billboard Awards.

Aunque aparece casi de espaldas, se alcanza a distinguir la admiración de Becky que no deja de mirar al cantante. Chayanne no es el único cantante latino que tiene gran influencia sobre Becky G. La joven también admira el estilo y la determinación de Jennifer Lopez, de quien se ha convertido en una gran amiga.