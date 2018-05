La reacción de Lili Estefan tras recibir demanda de divorcio de su esposo

Lili Estefan está atravesando un momento personal lleno de contrastes. Durante la misma semana que logró ganar su primer Emmy, la carismática presentadora recibió una inesperada noticia. En entrevista con el diario La Opinión la conductora de Univisión reveló que recibió una demanda de divorcio de parte de Lorenzo Luaces, su todavía esposo y de quien se separó hace poco más de medio año.

Durante la charla, Estefan aseguró que, al momento de su rompimiento, la pareja nunca presupuestó iniciar un proceso legal de divorcio: “Es algo que nunca te esperas. Nosotros, por el momento que estamos viviendo, tuvimos un acuerdo de que lo que fuera a pasar, íbamos a esperar. Nunca se habló de un divorcio”, explicó al rotativo.

De acuerdo con la presentadora, su intención era esperar hasta la graduación de su hijo Lorenzo para tomar cualquier decisión referente a su separación, pues no quería afectar su desempeño académico: "Lorencito está por graduarse en mayo 23 y queríamos que esto no pasara en este momento. No tengo el control sobre lo que pasó ahí. No quiero defenderlo, pero tampoco quiero hundirlo. Es el padre de mis hijos, siempre vamos a ser un equipo, una familia, no importa lo que llegue a pasar al final", comentó.

A pesar del trago amargo, Lili aseguró que recibir un galardón tan importante como el Emmy le ayudó a sobreponerse a la sorpresiva noticia: “Esta semana ha sido fuerte a nivel personal. Luego de la separación que lleva meses, empezamos este proceso. Yo creo que recibir esto opaca cualquier cosa mala que pueda llegar a tu vida. Creo que este premio es pura luz y así lo voy a tomar. Siempre hay cosas malas y cosas buenas me quedo con la buena”, dijo a Mezcal TV.

Además, la conductora explicó que aún sigue procesando el drástico giro que dio su vida en los últimos meses, pues espera encontrar el lado positivo de esta complicada situación: “Todo mundo te dice que lo que sucedió fue por una razón, pero no, yo soy de las que piensan que no me merezco esto. Todo lo que pasa es por algo, pero creo que uno no lo ve de esa forma hasta llegar a cierto punto, yo aún estoy lejos de llegar ahí”, comentó.

“A pesar de lo que estamos pasando yo todavía siento que somos un equipo. Son mis hijos, el padre de mis hijos y yo. Hay que sacar esto adelante como se pueda. Yo tenía que pasar por esto ¿por qué? Aún no lo sé. Son cosas del amor que uno a veces tiene que pasar. De algo servirá. Pero no me lo merecía”, agregó con una sonrisa.

Agradecida con el apoyo de los suyos:

Estefan también aprovechó para enviar un emotivo mensaje a todo aquel que le ha ayudado a superar su separación, pues aseguró que sin ellos el proceso habría sido aún más complicado: “Uno no se imaginó lo importante que es tener amigos, amigas, hermanas del alma, familia y en mi caso soy privilegiada, mis fans. Cuando una está tan triste, sufre y pasa por cosas que no esperaba, aprendes a valorar otras. Lo que más he apreciado en este momento, es esa gente que tengo a mi lado. Es increíble cómo me han apoyado, de verdad”.

