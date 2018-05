Después de 10 meses sin caminar, le dio la gran sorpresa a su novio

Los bailes de graduación son uno de los eventos más emotivos para los adolescentes. Es en esa noche mágica cuando se crean las memorias finales de una generación que está a punto de conocer una nueva vida. Morgan, una estudiante y residente de San Antonio, quiso hacer de la tarde antes de su baile algo inolvidable para su novio, Tarik, quien estuvo apoyándola por completo durante los 10 meses que no pudo caminar luego de una cirugía. Recuperada y muy enamorada, quiso darle la mejor sorpresa su chico cuando pasó a recogerla para ir hacia la escuela, un video que ha derretido los corazones de miles de personas en el mundo.

VER GALERÍA

Hace casi un año, Morgan perdió la movilidad de sus piernas debido a una enfermedad. Desde entonces, la chica se ha enfocado al máximo para poderse mover por sí sola sin la necesidad de una silla de ruedas. Los resultados de la terapia han sido favorables y aunque ya podía dar algunos pasos, quiso guardar ese feliz secreto de su novio, quien jamás dejó de apoyarla, para darle una grata sorpresa el día de su graduación. Morgan esperó paciente a su novio en casa. A las 17:00 horas, ella estaba lista con un vestido largo y amplio, con estampado floreado en un fondo negro. Su pelo, corto, arreglado con una trenza al frente, que después decoró con una diadema dorada.

Notas relacionadas:

- Tras recibir cinco órganos en una sola cirugía, este niño es nombrado ‘súper humano’

- Escondió en su vestido de novia 'algo azul' en homenaje a su padre

Tarik llegó puntual y tocó a la puerta del hogar de Morgan. En cuanto las puertas se abrieron, lo único que pudo ver fue a su chica, parada frente a él y dando pequeños pasos. Tarik no podía creer lo que veía y entre gritos de emoción, se acercó a su novia para abrazarla y verificar que sus ojos no lo estaban engañando. La sorpresa que Morgan preparó estuvo llena de emoción y poco a poco los internautas han compartido su historia hasta hacerla viral.

After not being able to walk with my own two legs for 10 months... i surprised my prom date with this💛✨ pic.twitter.com/rKLoCoxZRL