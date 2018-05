Becky G, convertida en una fan durante su encuentro con Chayanne

Durante la pasada entrega de los Latin Billboard Awards se vivieron emocionantes encuentros entre algunas de las estrellas más importantes de la música hispana. Aunque grandes colaboraciones encendieron el escenario durante el evento, tras bambalinas también se vivieron especiales reuniones, como la protagonizada por Chayanne y Becky G.

VER GALERÍA

Emocionada, la cantante de 21 años compartió una instantánea del increíble momento en el que luce visiblemente contenta de conocer a una de las leyendas de la música latina. En la postal, se puede apreciar como la intérprete de mayores hace un gesto de admiración ante la mirada atenta del cantante puertorriqueño.

Durante una reciente entrevista, el intérprete de Torero habló sobre la posibilidad de incursionar dentro de nuevos géneros como la música urbana, donde Becky goza de un tremendo éxito. Durante una reciente entrevista, el cantante reveló que sus dos hijos le han ayudado a conectarse con las nuevas tendencias de la industria musical, aunque también son amantes de los ritmos que lo catapultaron a la fama años atrás.

VER GALERÍA

“Ellos lo mencionan, pero siempre te apoyan. Porque también les encanta la balada romántica de Di qué sientes tú. Pero la música, al igual que la tecnología, van cambiando. Tú también tienes que ir cambiando junto a esas plataformas”, explicó a las cámaras de Un Nuevo Día.

“Es ahí donde puedes encontrar un crecimiento como artista. Ellos escuchan de todo, me dan su opinión y yo feliz. Pronto vendrá más música y no precisamente de mi lado”, comentó ante la posibilidad de que uno de sus hijos siga sus pasos en el mundo de la música.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

El premio que tiene muy emocionado a Chayanne

FOTOS: Lorenzo e Isadora, los guapos hijos de Chayanne

El otro ídolo latino de Becky G:

En repetidas ocasiones, Becky G ha manifestado su admiración por otra gran estrella de la música latina: Jennifer Lopez. De hecho, la joven cantante recibió una gran sorpresa de parte de la Diva del Bronx durante la filmación de uno de sus videos musicales, que realizaba como homenaje a uno de los temas más populares de Lopez.

VER GALERÍA

Durante una reciente entrevista con Access Hollywood, la neoyorquina recordó cómo inició su amistad con Becky: “La conocí a través de Dr. Luke, que es un productor con el que estuve trabajando. Él me contó de ella, me enseño su música y me dijo: “Sabes ella hizo algo parecido a Jenny From the Block”. Lo escuché y fue algo muy tierno. Apoyar a una pequeña artista latina para mí es un verdadero placer”, explicó con una sonrisa.