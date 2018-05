Quentin Tarantino y Harvey Weinstein mantenían una gran amistad que creció con los años y los proyectos en los que trabajaron juntos. Por ello, para el director no fue fácil asimilar las acusaciones que decenas de mujeres hicieron en contra de su amigo por acoso y abuso de poder. Ahora, con la compañía productora The Weinstein Co. declarada en bancarrota, Tarantino debe velar por sus intereses y después de romper todo tipo de relaciones con Harvey, presentó una demanda en la que asegura que le deben cerca de 4 millones de dólares por diversas películas. Quentin no es el único en reclamar un millonario pago atrasado, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Jake Gyllenhaal exigen la liquidación de su adeudo.