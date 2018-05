Por primera vez, Natalia Barulích abre su corazón sobre su relación con Maluma

Aunque ha pasado cerca de medio año desde que Maluma y Natalia Barulích hicieron pública su relación a través de las redes sociales, la guapa modelo de origen croata ha mantenido una postura discreta respecto a su noviazgo con el cantante colombiano. Han tenido que transcurrir varios meses para que la actriz ofreciera sus primeras declaraciones sobre el gran momento sentimental que atraviesa.

Durante una entrevista con el programa Al Rojo Vivo, Natalia reveló que el intérprete de Felices los 4 ha sido una gran motivación para crear algunas de las canciones que interpreta junto a Esther Anaya en el dueto de música electrónica Atmsphre: “Él me inspira. Me motiva y hace que me emocione. Estar enamorada hace que los sentimientos estén a otro nivel. Es hermoso escribir música sobre experiencias vividas. Lo amo”, explicó.

Sobre la forma en que han logrado sacar a flote su relación a pesar de sus apretadas agendas, la modelo comentó: “Cuando realmente quieres estar con alguien haces que funcione. Voy a visitarlo o él a veces también viaja a Los Ángeles. Nos damos tiempo para todo y así es como nos ha resultado”, explicó con una sonrisa.

Al ser cuestionada sobre las actividades favoritas que tienen en pareja, Barulích ofreció una peculiar pero sincera respuesta, que ha sido confirmada en distintas ocasiones a través de las redes sociales de ambos: “Qué te puedo decir. La verdad es que una de las cosas que más amo es besarlo”, comentó entre risas.

Natalia también aprovechó para contar la historia detrás de Julieta, la perrita que llegó a la vida de la pareja el pasado mes de diciembre y que se ha convertido en una de las grandes consentidas de todos sus seguidores: “Siempre quise tener un perro, porque no pude tener uno cuando era niña. Cuando le conté a mi novio que moría de ganas por tener uno, me lo regaló en Navidad. Me hizo muy feliz”, expresó emocionada.

Aunque la guapa modelo ha optado por adoptar una postura discreta respecto a su noviazgo, Maluma ha compartido en más de una ocasión lo enamorado que se encuentra: “Si no fuera de esa manera no estaría con ella. Yo soy muy real y muy sincero. Natalia me da muchas cosas bonitas, es una increíble compañía, me da mucho amor y es incondicional. Somos compañeros. Estoy en un momento de mi vida muy feliz, laboral y personalmente. Ella sabe cuánto la quiero”, explicó a las cámaras de Ventaneando.

Durante esa misma charla, el intérprete aprovechó para agradecer a todos sus seguidores por haber recibido de forma positiva su relación con Natalia: “Se trata de que los fanáticos entiendan que uno es humano, se enamora, sufre y llora, al igual que todo el mundo. Es lo mismo por todos lados. Así que me siento muy feliz de que apoyen esta relación, porque soy muy feliz”, aseguró.