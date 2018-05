Esta es la actriz que interpretará a María Celeste Arrarás en la serie de Selena

Los fanáticos de Selena Quintanilla están al borde de sus asientos, pues poco a poco se van revelando más detalles sobre la esperada serie que prepara Telemundo acerca del asesinato de la ‘Reina del Tex-Mex’. La producción está inspirada en el libro que María Celeste Arrarás escribió en 1997 y como es una persona clave en el caso, también aparecerá en la serie y será interpretada por la actriz Sofía Lama.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de Al Rojo Vivo dio la noticia y agradeció a la artista mexicana por asumir el reto de darle vida en la pantalla chica. María Celeste subió una imagen en la que se aprecia a Sofía caracterizada como ella justo en la época en la que llevó a cabo la investigación para el texto y la acompañó con el siguiente mensaje: “Gracias Sofía Lama por aceptar el papel de “María Celeste” en la mini serie. ¡Sé que vas a hacer un gran trabajo! A la izquierda ella en personaje y a la derecha yo cuando estaba escribiendo el libro sobre la investigación y juicio contra la asesina de la querida cantante”.

Pero antes de que la comunicadora de 57 años revelara la identidad de la actriz que la interpretaría en la televisión, fue la misma Sofía quien se adelantó con la noticia en los Premios Platino, el pasado fin de semana. Al pasar por nuestra sala ¡HOLA! Welcome Platino, la artista de 30 años reveló a las cámaras que su cambio de look –de castaña a pelirroja –se debía a que estaba rodando la serie. Sobre este nuevo reto actoral, comentó: “María Celeste Arrarás me parece una mujer brillante, estoy muy agradecida de poder interpretar a alguien así”.

Además de contar con la participación de Sofía en este proyecto, también participarán las actrices Damayanti Quintanar –como Yolanda Saldívar –y Maya Zapata en el papel de Selena Quintanilla.

Aunque es uno de los estrenos más esperados, la familia de la fallecida cantante no está de acuerdo con lo que se verá en la televisión, tanto que han tomado acciones para que no se utilicen los éxitos de la 'Reina del Tex-Mex'.

“Desafortunadamente no se va a escuchar la música, porque no es una historia aprobada por la familia de Selena. No se tienen los derechos, pero se están haciendo covers que Selena cantaba, con una voz muy parecida a la de ella. Le estamos tratando de dar la vuelta sin su música” indicó Sofía Lama en una entrevista a la agencia Reforma.

La familia de Selena y la periodista María Celeste Arrarás tienen ciertas diferencias desde hace tiempo, y estas se hicieron más evidentes cuando se dio a conocer que El Secreto de Selena sería llevado a la televisión. En enero del año pasado, Suzette Quintanilla, hermana de la fallecida artista, usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a la comunicadora, en el que dejaba ver que ella y sus seres queridos desaprobaban la realización de la serie sobre el caso de Selena.