Arath de la Torre aclara si su vida corre peligro por enfermedad

La salud de Arath de la Torre se convirtió en un tema bastante delicado en los últimos días, luego de que algunos medios mexicanos aseguraran que el actor padecía una enfermedad que ponía en riesgo su vida. En cuestión de horas, la noticia causó una preocupación extrema en su familia y admiradores que no tardaron en enviarle mensajes de apoyo. Al respecto, el propio Arath utilizó las redes sociales para agradecer todo ese apoyo y cariño y, en especial, explicar lo que realmente sucede, aclarando si su vida corre peligro o no.

En medio de las grabaciones de la serie Simón Dice, Arath, vestido como su personaje, grabó un video con un mensaje para sus fans en el que no faltó su característico sentido del humor. “Se ha suscitado un rumor de que tengo una enfermedad mortal. El asunto es que tengo una enfermedad que se llama apnea de sueño, que tienes eventos que dejas de respirar en la noche", comentó en el clip. "La gente que sabe, la gente que no es ignorante, sabe perfectamente bien que eso se controla con un aparato y no pasa nada”, agregó.

El actor también contó que el rumor se generó después de que diera una entrevista en la que hablaba de su padecimiento, una declaración que fue malinterpretada y que lo llevó a revelar la verdad detrás de las especulaciones. “En una entrevista hablé de los riesgos de esta enfermedad que puede llegar a provocarte un infarto durante el sueño, pero de ahí a que me vaya a morir está complicado”, agregó sonriente.

¡Más animado que nunca!

Arath no está preocupado porque la apnea de sueño que padece pueda arrebatarle los mejores momentos de su vida. En cambio, el actor se siente muy motivado a seguir adelante con sus planes en la televisión, pues además de la serie que graba actualmente, tiene en agenda la segunda temporada de Mi marido tiene familia. Sin embargo, su mayor inspiración para seguir adelante son sus hijos Gala, Luca y Lía, a quienes presume con mucho cariño en las redes sociales.

Gala, su hija mayor, es quien ha demostrado un gran interés por seguir los pasos de papá en el mundo del espectáculo. A los 9 años, la pequeña de hoy 12 debutó como modelo de una marca infantil de ropa y, por si fuera poco, la niña tiene un gran talento para cantar. Unos días atrás, Arath y su familia se divirtieron en grande en una tarde de alberca, en la que Gala hizo una interpretación de la conocida escena del vaso de Pitch Perfect, en la que Anna Kendrick versiona el tema When I'm gone de Carter Family. "Hija, tienes un don hermoso. Un diamante en bruto el cual iremos puliendo juntos. Te amo y soy tu fan número 1", expresó Arath feliz al compartir el video de su hija cantando, mismo que decoró con un corazón rosado.