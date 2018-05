¿Qué opina Aracely Arámbula de la nueva serie de Luis Miguel?

Desde el estreno de la serie biográfica de Luis Miguel, distintas celebridades han manifestado su opinión acerca de la increíble producción que estrena un nuevo capítulo cada fin de semana. Sin embargo, las reacciones más esperadas por los seguidores del cantante han sido las de aquellas personalidades que influyeron directamente en la vida de su ídolo. Una de ellas es sin duda Aracely Arámbula, madre de dos de sus hijos y quien no dudó en enviar sus mejores deseos al intérprete mexicano en este nuevo proyecto.

Durante un reciente evento, la actriz de 43 años se detuvo con los medios de comunicación para conversar acerca de la popular serie, que ha revelado algunos de los aspectos más personales y desconocidos del cantante: “Para mí los domingos, incluso estando en Masterchef, son sagrados porque son para mis hijos. Pero bueno vimos la promoción, vi algunos promocionales por supuesto”, comentó.

Además, la protagonista de La Doña manifestó su alegría porque se muestre un lado de Luis Miguel que resulta desconocido para la mayoría de las personas: “Este domingo no pude ver la serie, pero vi un pedacito que me mandaron y pues me pareció bien. Me da gusto que se vea el lado humano del artista, que se vea todo lo que ha sucedido y poder entender muchas cosas”, explicó.

Finalmente, Aracely envió cálido mensaje al cantante, con el que comparte a sus dos pequeños, Miguel, de 11 años y Daniel, de 9: “Lo único que puedo desear al papá de mis hijos es que le vaya muy bien”, expresó al tiempo que mostraba su alegría por el gran trabajo que ha realizado Diego Boneta dentro de la serie: “Yo creo que está bien. Es una gran oportunidad para él y le está echando todas las ganas”, comentó.

Los amores del intérprete opinan:

Este no es el primer mensaje de apoyo que recibe Luis Miguel de uno de sus amores del pasado. Hace un par de semanas, Myrka Dellanos compartió una fotografía en la que aparece con el intérprete junto a un emotivo mensaje: “Tan feliz de ver la verdadera historia de la vida de Luis Miguel contada por el mismo”, comentó.

“Él es una leyenda viviente, con una voz que es un regalo de Dios y un talento inigualable; eso lo sabemos todos. Pero, también es un hombre bondadoso, con un gran corazón y mucho amor que dar. Les regalo esta foto que nunca ha sido publicada, pero me gusta porque nos vemos felices y bronceados”, escribió junto a la postal inédita.