Sin computadora, esta pequeña quería ver perritos en Internet

Como muchos pequeños, Emma Saccá, de 7 años, tiene una gran curiosidad por el mundo virtual. En ocasiones anteriores, la pequeña había explorado la red en la que encontró un sinfín de videos e imágenes de cachorros, animales que tanto le gustan. Emocionada con la idea de que todo el día podría ver perritos en Internet, le pidió a su mamá, Yubiry Marcano, que le comprara una computadora. Si bien podría ser una petición común en los hogares actuales y para muchos no es difícil cumplir ese gusto a sus hijos, Yubiry le negó el equipo a la niña diciéndole que no tenía dinero para comprar uno, aunque en realidad no le agrada mucho la idea de que su hija pase tanto tiempo en Internet. Emma, en vez de hacer un berrinche por no tener su propio equipo, utilizó su imaginación para resolver ese problema, y su solución enterneció al mundo virtual.

Con una actitud positiva, Emma tomó un pedazo de cartón y lo doblo de forma perpendicular. Después dibujó sobre una de las partes letras y, en la otra un gran cuadro. Yubiry notó que su hija estaba muy entretenida con su pequeño proyecto hasta que descubrió qué es lo que tenía en mente. Con ese pedazo de cartón y una pluma, la niña hizo su propia computadora. Aunque el teclado no quedó exactamente como el de las máquinas, ella lo entendía por completo.

Enternecida por su hija, Yubiry compartió una imagen de su "nueva" computadora, una foto que de inmediato se hizo viral. Además de la solución que Emma dio a su problema, llamó mucho la atención que la niña dibujó en la parte de la pantalla a varios perritos, tal como lo deseaba con una máquina real. Además, la gente no se pudo resistir al detalle que había escrito en el que sería el nombre del sitio: "¿Por qué existen los unicornios?".

La ayuda que no se hizo esperar

Al ver la imagen, decenas de internautas cuyos corazones se conmovieron con la historia de Emma, malinterpretaron la situación creyendo que Yubiry no tenía posibilidades económicas para comprar una laptop, y de inmediato se ofrecieron a regalarle una usada para que su hija pudiera ver los videos que tanto le gustan. “Muchas personas fueron muy generosas y eso llenó mi corazón de alegría y esperanza”, contó la feliz mamá quien a pesar de la buena voluntad de las personas, rechazó cada una de las ofertas. “Algunos pensaron que estaba siendo orgullosa o tonta por no aceptar. Pero creo que no estaría bien aceptar una computadora cuando hay muchas otras personas que realmente los necesitan”, explicó.

Aunque su mamá rechazó las computadoras, tablets y celulares que le obsequiaban, Yubiry aseguró que su hija tiene otras opciones para ver los videos de perritos. En casa cuentan con computadora y celulares en los que navegan por la red a diario y Emma está inscrita en dos cursos de tecnología. Por ello, se sintió muy contenta con la creatividad de Emma, tanto que hasta le ayudó a terminar su pequeño proyecto. “Le dije que me gustaba mucho su ordenador y le ayudé a terminar de dibujar algunos de los perros”, contó la orgullosa mamá.