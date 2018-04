Maluma sufrió de bullying cuando era adolescente

Gracias a su música y pegajosas canciones, Maluma es uno de los cantantes de reggeatón más famosos. Su carrera es todo un éxito y, a la par, ha conquistado a miles de mujeres con sus poses coquetas y un look al que no se pueden resistir. El colombiano, con sólo 24 años de edad, está muy contento con el camino que tomó su vida, que hace unos ayeres era muy diferente. Años atrás, el cantante no imaginaba que sería el amor platónico de sus fans porque sus allegados solían burlarse de su físico, un detalle que le causó cierta inseguridad.

En su adolescencia, Maluma recibió muchas críticas por la forma de su nariz, y aunque en ese entonces parecía un tema bastante delicado para él, hoy ya no le molesta. Incluso se ha negado a recurrir a la cirugía estética para cambiar el aspecto de su rostro, y según informó El Gordo y la Flaca, prefiere permanecer natural y sin arreglos.

Para él, las críticas no tuvieron gran efecto y siguió firme los pasos hacia su máximo sueño de ser cantante. Desde los 4 años de edad, sabía que su destino estaba en los escenarios y componiendo canciones, incluso en la escuela pasaba más tiempo componiendo algún tema que atento a la materia que menos le gustaba: las matemáticas.

Su talento siempre estuvo en las letras, tanto que ayuda a sus compañeros de clase a conquistar a las chicas por medio de las palabras. Maluma solía escribir cartas de amor que después le vendía a los chicos, un recurso que en ese entonces funcionaba muy bien en el romance.

Rumbo al Mundial

La inspiración de Maluma va más allá del físico de una persona, sus letras se conectan más con las situaciones íntimas de sus fans, una clave en su éxito profesional. Gracias a ello, ha colaborado con artistas como Shakira, Thalía o Ricky Martin, haciendo que su voz, sus letras y su ritmo lleguen más lejos de lo que pensó.

Maluma, un verdadero aficionado del futbol, está a punto de cumplir otro de sus sueños, pues en un par de semanas su música será escuchada por todo el mundo cuando sea lanzado el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará este año en Rusia.

En cuanto al amor, el cantante está muy feliz en una relación con la modelo Natalia Barulich, con quien se ha visto muy acaramelado en las redes sociales. Poco a poco ambos fueron revelando pistas que los unían hasta convertirse en una de las parejas más sonadas en el mundo de la música urbana. Incluso, la pareja ha estado inmersa en rumores de haberse casado en privado, mismos que el cantante desmintió asegurando que no podría tener una boda secreta porque sus fans todo lo saben al momento.