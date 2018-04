Thalía y el mensaje lleno de ternura que recibió

En las redes sociales, Thalía está acostumbrada a diario recibir cientos de mensajes en los que sus fans le demuestran lo mucho que la admiran y el cariño que le tienen. Siempre agradecida, la cantante responde contenta a las palabras de sus admiradores, y aunque valora cada uno de esos comentarios, hubo uno bastante especial fuera de la Red que le llegó al corazón. El autor no fue su esposo Tommy Mottola, aunque sí una personita más que forma parte de su familia: su hijo Matthew. Muy contenta, la también mamá de Sabrina compartió con el mundo el lindo detalle de su hijo.

Matthew, a sus 6 años de edad, es todo un caballerito que sabe cómo expresar sus sentimientos y, al mismo tiempo, consentir a las mujeres. Con un simple detalle logró que su mamá se emocionara al máximo, y no hizo falta más que un pedacito de papel, sus palabras más sinceras y un poco de naturaleza. "Querida mamá, eres tan bella como las flores", se podía leer en la nota escrita por Matthew, a la que agregó dos pequeñas flores recién cortadas de su jardín, una blanca y una amarilla.

Para Thalía fue toda una sorpresa recibir un pequeño papelito de su hijo, y tan pronto como lo vio, lo publicó en una Instagram Story para compartirlo con sus fans. "Mi hijito precioso. ¿Qué dice?", preguntó la también actriz al niño, quien empezó a leer su mensaje escrito en inglés.

Thalía, una mamá de lo más atenta

El detalle que recibió Thalía no fue algo al azar. Su hijo le demostró ese elogio y admiración gracias a todo el tiempo que pasan juntos. Cuando la agenda se lo permite, la cantante está siempre al lado de sus hijos, acompañándolos a las actividades más divertidas, como las clases de repostería que hace unas semanas tomaron los niños. Sabrina y Matthew no podían con la emoción de haber creado varios pastelillos, cada uno con un toque de sabor y colores que reflejan su personalidad. Matthew, con ganas de ya comer su muffin, apresuraba a su mamá a que terminara de grabar los postres, mientras que Sabrina no se contuvo y antes de que Thalía lograra una buena toma de su muffin, le dio una gran mordida.

Esta etapa tan divertida que Thalía experimenta con sus hijos, es una de sus favoritas a pesar de estar notando que sus hijos han dejado de ser sus bebés. Hace unas semanas, la cantante felicitó a su hija Sabrina por su cumpleaños número 10, un momento de reflexión en el que se dio cuenta de que su primogénita pronto será toda na señorita. “¡Mi bebé ya está creciendo! Tu felicidad es la mía, mi niña de Dios. Eres mágica y un ser humano extraordinario. Amo ser tu madre”, escribió Thalía junto a una foto en la que ambas aparecen muy sonrientes en un momento muy familiar.