Christopher, el hijo de William Levy, se prepara para cumplir su más grande sueño

William Levy no podría estar más orgulloso de su hijo Christopher. A pesar de su corta edad, el pequeño de 12 está convencido de que su futuro está dentro de una cancha de beisbol, por lo que se esfuerza todos los días para cumplir este increíble sueño.

Así lo reveló el actor durante una reciente entrevista en el programa el Gordo y la Flaca, donde aseguró que apoyará a Tophy (como le apodan de cariño en casa) sin importar la profesión que elija para su futuro, pues lo más importante es que sea feliz: "Cuando él decidió jugar beisbol, se lo dijimos: 'Lo que tú quieras hacer lo puedes hacer. Así sea beisbol, basquetbol, futbol o artista'. Lo que él elija hacer, que sea algo que le guste".

Además, el protagonista de Resident Evil recordó que él podría haber tenido una carrera dentro del mundo deportivo, pero no contó con las herramientas suficientes para enfocar su talento, algo que no quiere que se repita con su hijo Chris: "Me faltó un poco de apoyo de parte de mi padre, pero ahora sé que eso es muy importante. Así que Elizabeth y yo siempre estamos al pendiente de él, para apoyarlo en lo que quiera".

De hecho, el mismo Tophy reconoció que su padre fue una de las principales razones por las que comenzó a interesarse en el beisbol: "Yo sabía que mi papá era bueno en la pelota. Quiero ser el mejor, quiero ser el mejor de mi equipo. Ahora mismo no estoy bateando tan bien porque no estoy sacando mi swing tan rápido. Quiero ser un pelotero, beisbolista. Me gusta la pelota más que otras cosas”, comentó con una gran sonrisa.

Libre de tomar decisiones:

Durante la misma charla, William reconoció que existen muchos padres de familia que suelen obligar a sus hijos a practicar disciplinas que no les llaman la atención, algo que puede llegar a crear frustración dentro de los pequeños. Es por eso, que el actor siempre ha priorizado la felicidad de sus pequeños a la hora de elegir sus actividades recreativas.

"Yo soy de las personas que no quieren forzarlos en nada, porque hay muchos papas que quieren obligar a sus hijos a jugar beisbol. De hecho, yo lo veo en el equipo que tenemos ahora. Hay niños que quizá no tienen el talento para jugar, pero los padres están ahí: '¡Juega! ¡Tienes que jugar!', pobre niño no quiere estar en el campo. Está pensando en otra cosa”, explicó.