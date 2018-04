Coqueteos en redes sociales, selfies con dedicatorias y palabras dulces fueron algunas de las pistas que llevaron a todos a especular sí había o no un romance entre Jencarlos Canela y Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy. Y es que sus fanáticos estaban divididos, pues algunos pensaban que entre ellos sí existía la posibilidad de un romance, mientras que otros más pensaban que lo suyo era nada más una colaboración musical. Al fin, el cantante de origen cubano ha roto el silencio y ha hablado acerca de la estrecha relación que tiene con la joven cantautora, con que recientemente presentó Por Algo Será.

Para el estreno de la canción, Jencarlos acudió al programa de Primer Impacto (Univision) y cuando le preguntaron de manera directa sobre la supuesta relación que había con Joy, así respondió: “Hay colaboraciones que abren la puerta a una relación, a una amistad…. Y en este caso fue al revés. Fue la amistad, la relación, la química, que abrió una puerta a que exista esta colaboración”.

El también actor no desmintió ni aceptó la relación con Joy Huerta, con quien desde hace meses se le involucra sentimentalmente. En otra entrevista reciente con el show Lo Sé Todo (WAPA TV), Canela también ‘dejó al aire’ su respuesta acerca del tema que a todas sus fans preocupa, ¿encontró o no el amor? “Lo único que puedo decir de Joy es que es una persona muy especial para mí. Es una mujer con un cerebro y con un espíritu… que la verdad yo nunca he conocido a alguien como ella”.

Ahora que se sabe que trabajaban en una colaboración musical, las esperanzas de sus fans se han enfriado. Ambos compartieron en sus redes sociales videos y fotos sobre el tema... pero de romance, nada.

El rumor sobre una posible relación entre ellos se dio a conocer en redes sociales aproximadamente en el mes de marzo, cuando ambos empezaron a publicar fotografías juntos y se dedicaban tiernos mensajes… Todos se comenzaban a preguntar si el ex de Gaby Espino estaba listo para darle una nueva oportunidad al amor con la integrante del dúo Jesse & Joy.

Por más que sus fanáticos quieran verlos juntos, parece que eso solo será en el plano profesional, pues todo indica a que son muy buenos amigos y tuvieron a todos al ‘borde de sus asientos’ debido a su supuesto romance en las redes sociales.

¿Y qué ha sido de su ex pareja, Gaby Espino?

Una de las cosas que más llamó la atención de este ‘romance’ en las redes fue que Gaby Espino, ex pareja de Jencarlos y madre de su hijo Nickolas, le daba like a todas las publicaciones de ambos… ¿será que el papá de su hijo ya es cosa del pasado? En los últimos meses, Gaby Espino habría estado saliendo con un presentador puertorriqueño, que le ha devuelto la sonrisa en los labios.

Luego de varias semanas siendo solo un rumor, en los Latin Billboard Awards, la actriz de Santa Diabla desfiló en la red capret del evento del brazo de Jaime Mayol, y de esa forma hizo oficial su relación.