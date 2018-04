Todas las celebridades ya están listas para disfrutar de la quinta edición de los Premios Platino y antes de la gran noche, se llevó a cabo una conferencia de prensa en el hotel Hard Rock de la Riviera Maya y tuvimos la oportunidad de platicar con dos actores muy queridos de la televisión: Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez. ¡Y prepárate! Esto es solo un adelanto de lo que te tendremos mañana antes de la premiación y en la alfombra roja, pues en nuestra Sala ¡HOLA! Welcome a los Platino, pasarán decenas de famosos y te presentaremos las enterevistas más exclusivas desde la sede de la entrega, el Parque Xcaret México.

Los actores llegaron con la mejor actitud a la Riviera Maya, dispuestos a disfrutar de la belleza del lugar así como de unos premios tan importantes. Sobre los outfits que usarán mañana y de los nuevos proyectos en los que están trabajando, esto fue lo que nos dijeron:

–¿Alguna pista de los outfits que van a usar mañana que nos puedan dar?

–A: Yo te puedo decir que me voy a ver como si me hubiera comido un plato de pasta antes de…

–I: Con limón, ¡salsa de limón y muchas flores!

–A: Si son premios iberoamericanos llenos de cosa latina, así tendrá que ser el outfit un poco. ¡Ya mañana lo verán! Puedo decir que es muy colorido, estamos en la Riviera Maya, el lugar más bonito del mundo.

–I: ¡Con toda la actitud! Ella floreada, yo con mi sombrerito. Vamos a ir muy bien complementados.

–¿Se dan consejos a la hora de elegir atuendos para una alfombra roja?

–I: Como todas las parejas. Siempre uno se pregunta: “oye, tal”. Ella me pregunta, me dice: “¿Cuál de estos dos?”. Le digo uno, ¡y escoge el otro!

–A: Tenemos una risa porque dice que soy súper Contreras. Como todas las parejas, nos decimos qué ponernos y qué no, ¡y luego hacemos lo contrario! (risas).

–Si su relación fuera un género de cine, ¿cuál sería?

–A: Sería una película de Almodóvar (risas). Una comedia negra de Almodóvar. No, no es cierto, es broma. Sería un poco de todo pero definitivamente tendría que tener comedia.

–¿Cómo la titularían?

–I: Sería… “’¡Bipolaridad!”.

–A: ¡No es cierto! Tendría un título más bonito… “Lo mejor está por venir”.

–Ana Brenda, recientemente debutaste como directora de un cortometraje, cuéntame cómo fue la experiencia.

–Fue una experiencia padrísima, me sentí como pez en el agua gracias a que estuve arropada por un gran equipo, ¡y no quiero que sea la última vez! Me gustaría poder abordarlo con respeto y a lo mejor estudiar un poco, pero definitivamente es algo que quiero seguir. Iván se portó espectacular conmigo porque a final de cuentas era un cortometraje con causa. Yo estaba: ‘¿A quién invito?’ Era en Los Ángeles y muchas figuras estaban invitando a amigos actores y yo no tenía en el momento a nadie disponible. Le pedí el súper favor a Iván y se lo voy a agradecer siempre como su pareja pero también como profesional. Sé que no lo haría si no le gustara.

–¿Nos puedes adelantar un poco de qué va?

–A: Es una iniciativa de Google y de Youtube para incentivar a las niñas a estudiar Ciencias de la Computación. Nos invitaron a varios actores a hacer cortometrajes que estrenaremos en el transcurso de este año. Ahorita estamos en edición. No me lo esperaba pero pude dirigir por primera vez y dirigirlo a él, cosa que fue padrísimo.

–I: Lo hizo maravilloso.

–¿Qué consejo le diste, Iván?

–Ningún consejo, ella sabe cómo hacerlo perfectamente. Es súper profesional, tiene su propia visión, su propio método de trabajar. Es verdad que se enfrentaba a algo nuevo pero estaba muy bien rodeada con todo el equipo de producción que tenía en Los Ángeles. ¡Pareciera que hubiera dirigido toda su vida!