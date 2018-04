Así es la increíble relación que Chayanne tiene con sus dos hijos

Aunque es reconocido a nivel mundial gracias su increíble talento musical, Chayanne desempeña otro importante papel en su vida diaria que lo llena de orgullo: ser padre de familia. Durante una reciente entrevista para el programa Un Nuevo Día, el cantante habló de la gran relación que tiene con sus hijos, Lorenzo e Isadora: “La relación es bella. Hablamos de todo tipo de cosas en casa. Cuando charlamos solo les doy opciones, ellos son los que toman las decisiones”

VER GALERÍA

Al hablar sobre la personalidad de sus hijos, el intérprete aseguró que han aprendido a forjarse su propio carácter: “Ellos son ellos. Tienen un gran corazón, son muy nobles. Entonces, esas pequeñas cosas que me dieron a mí de chiquito, que son los valores y los principios. Para muchos puede parecer algo sencillo, pero para mí es una gran riqueza. Eso fue lo que traté de transmitir”.

Además, Chayanne reveló si sus hijos tuvieron algo que ver para que se aventurará a probar suerte con nuevos géneros musicales: “Ellos lo mencionan, pero siempre te apoyan. Porque también les encanta la balada romántica de Di qué sientes tú. Pero la música, al igual que la tecnología, van cambiando. Tú también tienes que ir cambiando junto a esas plataformas”.

VER GALERÍA

“Es ahí donde puedes encontrar un crecimiento como artista. Ellos escuchan de todo, me dan su opinión y yo feliz. Pronto vendrá más música y no precisamente de mi lado”, comentó ante la posibilidad de que uno de sus hijos siga sus pasos en el mundo de la música: “A Isadora siempre le ha gustado mucho lo que es el piano, la composición. Pero siempre lo he dicho, la decisión que ellos tomen para su futuro es algo que voy a respetar mucho”, aseguró.

El intérprete de Torero también aseguró que sus hijos son una gran fuente de aprendizaje para él: “Yo los escucho mucho a ellos. Porque son los que traen los temas, son los que se informan. Están en los clubes, en las escuelas y hablan de todo. Así que yo aprendo mucho de ellos”, comentó con una gran sonrisa.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

El premio que tiene muy emocionado a Chayanne

FOTOS: Lorenzo e Isadora, los guapos hijos de Chayanne

Un regreso especial a los Latin Billboard:

Durante la misma entrevista, el cantante recordó con emoción la última ocasión que acudió a los Latin Billboard, solo unos días después de haber perdido a su madre. Aunque se pensaba que el intérprete cancelaría su asistencia, dio gala de su profesionalismo al subir al escenario y dedicar su presentación a su mamá.

VER GALERÍA

“Ahora estoy muy feliz, súper bien. La vida te enseña. Esa es una vena que siempre va a estar abierta. Porque esas personas que te aman siguen contigo, solo que de diferente manera. Siempre estarán ahí muy presentes, pero siempre estarán ahí. Es una situación que te hace aprender y madurar mucho”, explicó.