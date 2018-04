Ann Curry revela denuncia contra Matt Lauer

Ann Curry ha vuelto a traer el nombre de Matt Lauer a flote y no por razones positivas. Cinco meses atrás, el público del programa matutino Today quedó sorprendido al escuchar que el conductor había sido despedido por cargos de mal comportamiento en contra de sus compañeras de set. Aunque casi nadie podía creer lo que sucedía, su excompañera Ann Curry contó en una entrevista que no le sorprendían las acusaciones, declaración que ahora cobra más sentido.

VER GALERÍA

La ex presentadora dijo al Washington Post que en 2012 -justo el año en el que fue despedida del show- se había acercado a dos personas del equipo administrativo de NBC en nombre de una de las empleadas del programa. De acuerdo a Anne, la mujer, de la que no quiso revelar su identidad, le dijo que Lauer la había tocado de forma indebida, y que le pedía ayuda indirectamente y de forma anónima para evitar represalias.

Notas relacionadas:

- Ann Curry rompe el silencio sobre las acusaciones de Matt Lauer: 'No me sorprenden'

- El sorpresivo despido de Matt Lauer del 'Today Show'

"Una mujer se me acercó y me preguntó entre lágrimas si podía ayudarla", dijo Curry al periódico. "Tenía miedo de perder su trabajo... Yo le creí", explica Curry sobre aquel día. "Les dije que había un problema con Matt y que necesitaban mantenerlo vigilado en el aspecto en el que lidiaba con las mujeres", agregó.

VER GALERÍA

A pesar de que Ann reveló aquella parte poco agradable del programa que daba los buenos días al auditorio, decidió no revelar el nombre de ninguno de los gerentes con los que habló en ese entonces. De acuerdo a People, un portavoz de NBC contó que no había ningún registro de las palabras de Ann advirtiendo sobre la conducta de Lauer. Ann salió del programa luego de varios rumores que señalaban que entre ella y Lauer no había mucha química y aunque le dolió en ese momento, no busca dañar a su compañero. Sobre su salida de Today, Ann mantuvo una importante distancia y expresó que no era la persona indicada para responder cuáles habían sido las causas que la llevaron a quedar fuera del show. "Lo que sí sé es que dolió mucho. No fue un momento divertido. He aprendido mucho sobre mí misa. En este punto de mi vida, ya lo he superado", dijo serena.

La despedida más emotiva

En 2012, Ann se enteró que ya no sería parte del programa Today, una noticia que la tomó por sorpresa y que le causó una serie de emociones encontradas. Su discurso de despedida se convirtió en uno de los momentos más conocidos de su carrera en el que aseguraba que se iba del programa pero que volvería con mejores oportunidades. Y así fue. Anne Curry regresó a la televisión con un proyecto diferente y producido por su propia compañía. Se trata de We'll Meet Again, una serie documental que se enfoca en 12 historias de gente que busca a las personas que en un punto de sus vidas ayudaron a cambiar su destino.

VER GALERÍA