El día de ayer se dio a conocer la sentencia al caso del grupo de jóvenes de entre 26 y 28 años en España conocidos como “La Manada” -gracias a un grupo de WhatsApp creado por ellos mismos-. Se trata de un juicio que ha causado conmoción en la península ibérica y, ahora, ha traspasado fronteras. La actriz Jessica Chastain, que es una reconocida activista en el plano de la igualdad de género, compartió su indignación ante el veredicto de la justicia española. “Cinco desconocidos le dicen a una adolescente intoxicada que la van a acompañar a su coche. En su lugar, la llevan a otro lugar donde la graban mientras la violan en grupo. Quedarte quieta con los ojos cerrados no equivale a dar tu consentimiento. Esto no es abuso sexual, es violación”, tuiteó la intérprete.

La protagonista de Molly’s Game acompaña su opinión con la información que se publicó en el diario británico The Guardian acerca de las manifestaciones que tuvieron lugar en muchos rincones de aquel país europeo para denunciar la resolución de este caso, que vio su final este jueves –cinco meses después del juicio y a casi dos años del suceso-. Al parecer, las autoridades judiciales no consideran que haya habido violencia ni intimidación, y condena a los cinco acusados a nueve años de prisión por abuso sexual continuado –de los cuales ya han cumplido con dos años, mientras se llevaba a cabo todo el proceso-. Es decir, dentro de solo siete años, estos individuos volverán a caminar por las calles como si nada hubiera pasado.

Miles de personas se hicieron escuchar por las calles: “No es abuso, es violación”. Chastain coincide con todos ellos y agrega: “Bajo ley española, la menor ofensa de abuso sexual difiere de la violación en tanto que no entraña violencia o intimidación”. “Cinco extraños atrayendo a una joven intoxicada a un lugar desconocido es increíblemente aterrador e intimidatorio. ¿Cuántas mujeres son asesinadas cada año?”, continuó en su perfil de la red social. Sus declaraciones tuvieron un amplio eco entre sus followers, que compartieron y comentaron sus publicaciones y el enlace a la noticia más de 10 mil veces.

Al cabo de algunas horas, la californiana de 41 años recibió algunas palabras de agradecimiento por su ayuda para difundir la información. “Gracias por compartir una noticia tan horrible. Ha sido un día duro en España, pero también ha sido emocionante ver a tanta gente protestar a lo largo de todo el país”, comentó un tuitero.

No es la primera vez que Jessica manifiesta su preocupación por la discriminación a la que se ven sujetas las mujeres contínuamente en distintos ámbitos; incluso es consejera de la organización Do It Together, que produce contenidos audiovisuales con el objetivo de denunciar la desigualdad y promover el empoderamiento femenino.