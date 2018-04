Thalía revela qué lleva en su bolso para una premiere

Thalía y su esposo, Tommy Mottola, han unido sus nombres una vez más bajo el título de productores. Esta vez es la obra Summer: The Donna Summer Musical, basada en la vida de la reina del disco. Inspirada con la historia, Thalía apareció sobre la alfombra roja con un vestido plateado y brillante, muy al estilo de las bolas disco que daban vida a los clubs en la década de los 70s. Apegada a esa época y la vida nocturna que marcó una era, la cantante también lució un bolso con forma de esfera de espejos, y reveló qué es lo que carga para una premiere en Broadway.

Quizá uno de los secretos mejor guardados de las celebridades es lo que llevan en el bolso, en especial aquellos que por su diseño y tamaño no parecen muy funcionales. Ante las cámaras de El Gordo y la Flaca, Thalía ha revelado ese gran misterio sobre el mini bolso plateado que llevó en la mano esta semana. "Hoy vengo de bola disco", dijo bromeando para después prestarle la cartera a la reportera, un accesorio muy similar al que Camila Cabello llevó sobre la alfombra roja de los Grammy Awards.

Thalía contó que dentro de ella sólo carga dos productos esenciales para estar presentable durante la premiere. "Mira, en esta bola tengo unos chicles y tengo un lipstick. ¡No cabe nada más!", expresó. Lo que sí pudo llevar en su bolso fue el ingrediente principal para hacer de este estreno algo inolvidable. "Cabe amor, porque esta noche está llena de amor, de música, de sueños e ilusiones. De latinos en Broadway una vez más", agregó.

Adiós glamour, hola comodidad

Aunque dejó claro que no cabe en su bolsa, Thalía es inseparable de su celular y comparte en video cada uno de los detalles de su vida. A su llegada a Manhattan, mostró a sus seguidores cómo su esposo se cambiaba de ropa en el auto para lucir el elegante porte con el que fue fotografiado en la alfombra roja. Thalía hizo algo similar, pero de regreso a casa. En una de sus Instagram Stories aparece en el auto quitándose el vestido plateado, creación de Nicholas Jebran. El resultado es una Thalía más cómoda con lo que parece ser una pijama de color azul rey.

Aunque impactó a sus admiradores con ese video, la realidad es que para Thalía y su esposo es algo común utilizar el auto como vestidor. Antes de hacer su gran aparición sobre la alfombra roja de los Tony Awards, la cantante publicó un video de cómo se ponía el vestido en el auto. En el clip, que tituló “Gajes del oficio”, la cantante reveló por qué no salió de casa arreglada por completo. "Para que no se arrugara el vestido, me lo puse a dos cuadras del lugar en el coche", contó la protagonista de María, la del barrio y Marimar, en el video grabado por Tommy, quien no paraba de reír ante las ocurrencias de su esposa.