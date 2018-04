Gracias a las redes sociales, ahora podemos estar más cerca de las celebridades. Hay famosos que suelen compartirlo todo con sus seguidores, incluyendo el tiempo que pasan con sus hijos. Tal es el caso de la familia Beckham, cuya hija, Harper, se ha robado el corazón de los fanáticos de su madre, Victoria Beckham, quien suele publicar divertidas imágenes de su retoño en Instagram. A juzgar por las fotos, podemos decir que es una niña muy alegre.

La ex Spice Girl tiene cuatro hijos con el ex futbolista David Beckham: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, quienes suelen ser los protagonistas de sus instantáneas, pero la ternura de la pequeña Harper ha logrado 'derretir' a los fanáticos de la empresaria y cada vez que publica una foto de ella, acumula miles de likes en cuestión de minutos. Recientemente, compartió una imagen donde se puede ver un hermoso mensaje que le escribió la niña de 6 años.

El texto -escrito a mano- decía: "Querida mamá. Te quiero con todo mi corazón. Amor. Harper". La diseñadora de moda reaccionó de inmediato y no dudó en compartir con sus followers lo feliz que se siente de tener a una hija como Harper. "Me siento muy afortunada y querida esta mañana por tanto amor", escribió al pie de la imagen, muy emocionada.

Esta no es la primera vez que Harper protagoniza algún post de su famosa madre. Hace poco, Victoria compartió un video donde se puede ver a su retoño de espaldas, leyendo sobre una mesa, con un vestido camisero de cuadro vichy y dos largas trenzas. La niña no sabía que la estaba grabando y en el clip se le puede escuchar diciendo: "Hola, soy Harper. Tengo 6 años, casi 7, y me encanta leer libros y a mi familia también. Ellos son Cruz, Romeo, Brooklyn, papi y mami".

Happy Harper ✨✨✨✨kisses 🙏🏻

El video rápidamente despertó la ternura en los internautas, quienes se rindieron ante la dulce voz de Harper. Al cabo de unas horas, ya había acumulado más de 2 mil comentarios en donde los usuarios destacaron lo adorable y dulce que es la chica.

Harper también es la consentida de su padre, con quien suele compartir momentos especiales. De hecho, el ex futbolista ha publicado algunos videos e imágenes junto a su única hija en Instagram. Uno de los más adorables y comentados ha sido el clip donde se puede ver la conexión padre-hija tan especial que tiene este par. ¡Él le estaba dando su primera lección de fútbol! Es simplemente adorable y a sus fanáticos les encanta.