Ana de Armas da un paso más en su imparable carrera americana

La carrera de la actriz Ana de Armas no para de crecer. Tras protagonizar la película Blade Runner 2049 junto a Harrison Ford y Ryan Gosling, la cubana ahora se unirá al elenco del último proyecto del director inglés Danny Boyle, quien consiguió un Oscar con el filme Slumdog Millionaire.

Se trata de una comedia romántica que también tendrá aires musicales. Aunque todavía no se conoce el título del largometraje, se estrenaría en septiembre del año que viene. La cubana de 29 años confirmó la información a través de Instagram Stories, donde publicó la noticia y añadió varios GIFS de confeti y la frase "You know it" (lo sabes).

VER GALERÍA

Se rumora que la intérprete encarnará a un personaje llamado Roxanne. Además, se ha informado que el reparto también contará con Lily James, Himesh Patel, Kate McKinno o el cantante Ed Sheeran, quien volverá a la pantalla grande luego de su cameo en Bridget Jones' Baby y Games of Thrones. El artista británico también se encargaría de la banda sonora del film. De momento, la trama se mantiene en secreto, pero se ha rumorado que Ed Sheeran hará el papel de un hombre que se despierta y se da cuenta que es la única persona que recuerda las canciones de los Beatles.

RELACIONADO: Cinco productos para lograr un 'natural makeup' como el de Ana de Armas

Ana de Armas -quien cumple 30 años el próximo 30 de abril- abandonó España luego de separarse de su marido en 2013, el también actor Marc Clotet, para comenzar una nueva vida laboral en Los Ángeles. Desde entonces, la actriz ha participado en películas como Hands of Stone, con Robert de Niro y Edgar Ramírez; Exposed, al lado de Keanu Reves; Overdrive junto a Scott Eastwood y la ya citada Blade Runner 2049, con Harrison Ford y Ryan Gosling, entre muchos otros proyectos.

VER GALERÍA

No cabe duda que Ana ha cumplido con su sueño americano y su carrera continúa teniendo éxito. En lo sentimental, parece que tampoco le va mal, pues actualmente disfruta de la compañía de Alejandro Pineiro, un artista cubano de 27 años. Ambos suelen publicar fotografías juntos y mensajes de amor en las redes sociales. Se ve que están muy enamorados ¡y no temen en demostrarlo!