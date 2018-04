No imaginarás qué famosa conductora rechazó una invitación a cenar de Luis Miguel

Aunque Luis Miguel llegó a ser uno de los galanes más codiciados durante su juventud, hubo quien se negó a tener una cita con el legendario cantante. Durante una reciente entrevista, la conductora Andrea Legarreta reveló que años atrás rechazó una invitación a cenar realizada por El Sol.

“A mí Luis Miguel me fascinaba. De niña babeaba por Luis Miguel. Pero, una vez estuvimos en un restaurante en Acapulco. Ahí coincidimos. Yo llegué con mi familia, era un restaurante local y él iba con sus guardaespaldas. Este mezcal me está soltando la lengua”, comentó Andrea con humor en referencia a la bebida que estaba tomando durante la charla con Adela Micha.

La conductora aseguró que el intérprete de la Incondicional fue muy cortés, pues se detuvo a saludar a todos los integrantes de su familia. A pesar de esto, no fue el cantante quien le extendió directamente la invitación a cenar, pues Luis Miguel tenía la costumbre de enviar a uno de los miembros de su equipo a atender ese tipo de asuntos.

“El joven llegó muy lindo y me dijo: ‘Va a haber una cena en casa de mi jefe y queremos ver si usted desea asistir’, muy decente él”, explicó la presentadora de Hoy: “¿Le dijiste que no?”, replicó la entrevistadora: “Sí, me arrepentí. Con los años vaya que me arrepentí, porque yo tenía novio y lo quería mucho. Entonces pensé: ‘¿Qué tengo que ir a cenar con alguien más?’. Aunque solo fuera eso, porque eso sí, no me propuso nada. Para que no se vaya a mal interpretar”.

“Entonces yo pensé: ’Pues tengo novio, no puedo’, entonces cuando me llamaron les dije que muchas gracias, pero no podría asistir. Por supuesto sí le di mi teléfono. Con los años, este novio me puso los cuernos y no creas que con valiera la pena como Luis Miguel”, comentó con humor la conductora.

Un hombre como cualquier otro:

Años atrás, el mismo Luis Miguel reconoció durante una entrevista con Adal Ramones que ha vivido rechazos como cualquier otro hombre. De hecho, el cantante aseguró que es algo que deberían pasar todas las personas para alcanzar un aprendizaje muy importante.

“He vivido experiencias de ese tipo, claro que sí. Yo creo que todos, sin excepciones hemos pasado por situaciones así. La verdad es que yo creo que son necesarias, porque te ayudan a valorar lo que realmente vale la pena y lo que es importante en la vida. Creo que todo eso tiene que vivirlo uno de una u otra forma”, comentó.