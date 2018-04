Gigi Hadid y su dorado cumpleaños 23

Gigi Hadid cumplió 23 primaveras el día 23 de abril y, ¿por qué no? decidió festejar en grande este “cumpleaños dorado de la suerte”, organizando una fiesta en Nueva York con este tono como tema central. La modelo salió hacia su celebración en compañía de su hermana, la Bella Hadid. Gigi eligió un vestido Atelier Versace en dorado brillante –a juego con su maquillaje-. Bella, en cambio, se decidió por vestido en leopard print, para no quitarle protagonismo a la festejada en su día.

Muchos fotógrafos decidieron pasar la tarde afuera del edificio donde se estaba llevando a cabo el evento, logrando capturar imágenes tan simpáticas como la del arreglo de flores XXL con el nombre de la cumpleañera en rosas, ¡qué detallazo! También pudieron ver a Bella entrar con un regalo envuelto en papel del color de la fiesta.

Además de semejante presente, la hermana menor de Gigi le hizo un tierno tributo en forma de publicación de Instagram: “Hace 23 años el mundo fue bendecido con un pequeño ángel. ¡Mejores amigas desde el momento en que me tuviste en brazos en la sala de partos! Has estado esperando este día toda tu vida… ¡23!, ¡dorados!, ¡así como tú! Al menos una vez al día, pienso en lo afortunada que soy de tenerte como hermana. El tener alguien que me enseña mientras crezco, que me ama como soy, y estar juntas para cada paso del camino".

"Veo fotos y videos de nosotras mientras crecíamos, y simplemente me hacen sonreír, porque sé que no sería capaz de hacer esta vida sin ti. ¡Nada sería lo mismo! Eres mi “mantita de seguridad”, mi ídolo, mi confidente, mi mejor amiga y, por supuesto, el mejor regalo que @yolanda.hadid y @mohamedhadid me han dado… Tú también @anwarhadid y estoy tan orgullosa de la mujer que eres, las ideas que tienes, la fuerza que has conseguido y el amor que irradias. ¡Gracias por ser TÚ! Cuando eres realemente tú misma, ¡nadie puede detenerte! Te quiero más de lo que jamás sabrás. No hay nadie más con quien preferiría compartir mi vida. Mi musa para siempre y mejor amiga. Te amo”.

Algunas de las celebs invitadas a la gran celebración fueron Hailey Baldwin, Lily Aldridge, Cara Delevigne, Joan Smalls, Olivia Culpo y el hermano de la reina de la fiesta, Anwar Hadid con su novia, Nicola Peltz.