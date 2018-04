¿Amigos? Alan Tacher revela cómo es la relación que mantiene con su ex esposa

Alan Tacher reveló algunos detalles de cómo es su relación con su ex esposa, Lois Andrea Silvana, madre de sus primeros tres hijos. Durante uno de los segmentos del programa Despierta América, el conductor compartió su opinión sobre la posibilidad de mantener una relación amistosa con una ex pareja, poniendo como ejemplo su propia experiencia.

“Es algo que a mí me pasa, yo lo vivo. Tengo una esposa y tengo una ex por medio de mis hijos. Entonces es una relación cordial. No es de salir a cenar, ni comer juntos, pero hay gente que lo hace. Hay gente que se lleva de maravilla con su ex, se van a cenar y se ponen a platicar”, comentó.

Además, el carismático presentador habló del papel que ha asumido su actual esposa, Cristina Bernal, dentro de esta nueva dinámica familiar: “No hablo tanto de la relación que tengo yo con ella, sino de mi pareja con mi ex. Mi esposa lo maneja de una forma cordial: ‘Hola, buenas tardes’, listo. Es algo que se va dando, es complicado. Ha sido difícil, no es algo sencillo. Este tipo de relaciones se van modificando, más cuando tienes hijos”, aseguró.

“Hay casos en los que se van de vacaciones todos juntos, yo conozco personas así. No lo quiero decir yo, pero es algo que Galilea Montijo te cuenta. Ella lleva una relación muy linda con la ex esposa de su marido. Se llevan de maravilla, pero a tal punto que hasta se van de viaje, comen y cenan juntos. Se llevan muy bien”, explicó con una sonrisa.

Una sana convivencia:

Esta no es la primera vez que el conductor mexicano habla de la relación que su esposa mantiene con la madre de sus hijos mayores. El año pasado, durante en Bar Mitzvah de su hijo Alex, el presentador de Univision aseguró que no existen motivos para que exista algún tipo de aversión entre Silvana y Cristina, quienes asistieron al festejo del adolescente.

“Cordial. Ambas se saludan con respeto, son educadas y no hay problemas entre nosotros; además, cada quien vive su vida y la respetamos, no tendría por qué ser de otra manera. Se han visto como cuatro veces, e incluso Silvana saluda a mi hija Michelle, la ve y le hace cariños. Todo es cordial por el bienestar de nuestros hijos y, sobre todo, por llevar un ambiente lleno de cordialidad”.