Por este jocoso comentario, Marco Antonio Regil le pidió disculpas a Toni Costa

Parece que el noviazgo que Marco Antonio Regil y Adamari López vivieron en el pasado se ha convertido en el centro de todo tipo de comentarios y bromas para los presentadores de Un Nuevo Día (Telemundo). El pasado martes, en plena transmisión del show, el conductor de origen mexicano hizo una divertida observación que hizo que a ‘Ada’ se le subieran los colores al rostro.

Todo ocurrió cuando realizaban un enlace en vivo del programa a Las Vegas, ciudad en la que Marco Antonio se encuentra para participar como presentador de los Latin Billboard Awards. La conductora puertorriqueña se encontraba en el estudio con sus colegas, Antonio Santana y Zuleyka Rivera. En tono de broma, la también actriz dijo: “Bueno podrá ser recalentado lo que Marco y yo tenemos porque yo estoy aquí… profesionalmente. Mi amor lo quise decir porque coincidimos otra vez”.

La reacción del comunicador fue de lo más graciosa, pues se quedó boquiabierto mirando fijamente a la cámara. Después de unos segundos, le siguió el juego a su ex pareja y le respondió: “Adamari, yo podría haber sido el padre de tu hija”. Parece que la ojiverde no se esperaba esa contestación, pues solo de oírlo se sonrojó y trató de disimular su reacción… Sus compañeros se soltaron a reír y no daban crédito a lo que habían escuchado.

En su cuenta de Instagram, el presentador de origen mexicano compartió un video en el que muestra el momento exacto en el que Adamari y él se hacen divertidos comentarios sobre su vida amorosa. Aunque a muchos de los seguidores del show les pareció algo gracioso, hubo quienes aseguraron que esto fue ofensivo para Toni Costa, pareja de Adamari y padre de Alaïa.

Ante esos señalamientos, Marco Antonio escribió en sus redes sociales que ofrecería una disculpa pública al coreógrafo español. “Tienen razón, aunque tanto Adamari López y yo estamos obviamente bromeando, creo que nos pasamos y mañana con todo gusto le enviaré una disculpa al esposo de Adamari quien es un hombre maravilloso y el sentido del humor debe tener un límite. Gracias por su retroalimentación”.

Hombre de palabra

Justo cuando recién se incorporó al equipo de Un Nuevo Día, Marco Antonio Regil reveló que hace años había sido novio de Adamari y desde entonces, las bromas están a la orden del día. Debido al comentario realizado en el show del martes pasado, el presentador mexicano cumplió su promesa y ante las cámaras de Telemundo le mandó un afectuoso saludo a Toni Costa y aclaró que no hay fricciones entre ellos. “Adamari es una mujer adorada, preciosa y enamorada de su marido. Estamos bromeando mucho pero a veces la gente no entiende que nos llevamos muy bien y su marido es la persona más segura del mundo”, dijo. “Toni te mando un abrazo con mucho amor y al contrario y si he llegado a decir algo, te mando un abrazo y hasta una disculpa anticipada por si acaso”.