El ‘dream team’ de Jennifer Lopez en la Gala 100 de Time: su novio, su mamá y su hermana

Para la TIME 100 Gala de este año, Jennifer Lopez llegó bien acompañada por tres de las personas más importantes de su vida: su novio, Alex Rodriguez, su mamá, la señora Guadalupe Rodriguez, y una de sus dos hermanas, Lynda Lopez. En el evento, realizado en el Frederick P. Rose Hall, Home of Jazz en el Lincoln Center, en Nueva York, Jennifer se dejó ver súper elegante y posó feliz para las cámaras, mientras que ‘A-Rod’ parecía el hombre más afortunado del concurrido evento, pues estaba rodeado por tres mujeres de la dinastía Lopez.

VER GALERÍA

Jennifer Lopez desfiló por la red carpet con un vestido de alta costura del diseñador libanés Zuhair Murad, ¡parecía una auténtica princesa! En tanto, su mamá eligió un modelo gris azulado con aplicaciones de cristales y manga larga, mientras que la hermana de JLo optó por un vestido azul claro con formas asimétricas off the shoulder.

VER GALERÍA

Emocionado por la gran noche de su amada y de poder compartir un momento tan único con la familia de ella, A-Rod no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar la admiración que siente por las tres. En su cuenta de Instagram, compartió una fotografía en que la cual se deja ver con Jennifer, la señora Guadalupe y con Lynda Lopez. El comentarista deportivo acompañó la instantánea con la siguiente descripción: “Hombro con hombro con estas mujeres verdaderamente fuertes”.

VER GALERÍA

Luego de la alfombra roja y la cena, vino el show a cargo de Jennifer Lopez. La cantante de 48 años fascinó a todos con sus enérgicos movimientos de cadera y sus pasos de baile. Al inicio de su número musical, JLo apareció sobre el escenario con un vestido blanco con un pronunciado escote y unas aberturas a los costados. De pronto, la intérprete y sus bailarines hicieron magia sobre el escenario…. Apoyados con unos grandes abanicos de plumas, cubrieron a la cantante para que esta se despojara de su vestido y quedara únicamente con un sensual body de diamantes.

Jennifer empezó su participación musical al ritmo de If You Had My Love en balada y después siguió con Let’s Get Loud, tema con el que finalizó su presentación. Hacia el final de su interpretación, la llamada ‘Diva del Bronx’ hizo un atrevido twerking, que dejó a más de un espectador sin palabras.

Más notas como esta:

- Estas son las estrellas que engalanarán la 20° entrega de los Latin Billboard

- Max, el estudioso hijo de Jennifer Lopez que tiene a la cantante llena de orgullo

Jennifer Lopez, una diva de portada

Cada año, la revista estadounidense TIME elige a las 100 personas más influyentes. Este año, la cantante figuró en dicho listado y además de ello, aparece en una de las seis portadas que la publicación lanzó para dar a conocer el top.

Cada uno de los famosos que aparecieron en las portadas fue descrito por otra personalidad. En el caso de JLo, la actriz Kerry Washington fue la encargada de crear su perfil. Pocos lo saben, pero Kerry y Jennifer son del mismo barrio de Nueva York: el Bronx. En el texto que la protagonista de Scandal elaboró sobre la cantante, contó que Jennifer era el orgullo de su condado y que fue el modelo a seguir de muchos jóvenes, incluida ella.