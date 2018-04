J Balvin, preocupado por el estado de salud de su padre

J Balvin ha recibido una desafortunada noticia en medio del increíble éxito profesional que atraviesa. A través de su cuenta de Instagram, el cantante de origen colombiano reveló a todos sus seguidores que su padre, Álvaro Osorio, se encuentra hospitalizado en el área de cuidados especiales de un centro médico.

“Mi padre está en la clínica un poco complicado, así que vamos a toda la buena vibra al hombre para que se mejore. Pura buena vibra que eso se materializa. Para delante viejo”, comentó el intérprete de Mi Gente a través de un pequeño video compartido en redes sociales.

La relación entre el cantante colombiano y su padre va más allá de un fuerte lazo familiar. Además de ser una de las figuras más importantes en la vida del intérprete, Don Álvaro fungió como representante de su hijo durante los primeros años de su carrera: “Un día él me preguntó: ‘¿A usted le gustaría trabajar conmigo? Eso es siempre lo que yo he querido’, me dijo emocionado”, recordó Osorio durante una entrevista con el programa Suelta la Sopa.

“Yo le dije que estaba bien, pero que me debía cumplir tres condiciones, el día que me fallara en algo de eso, dejaríamos de trabajar. Primero, ser leal siempre. Segunda, ser agradecido y tercero, cero vicios. Nunca me falló en nada durante 13 años”, explicó el empresario con una sonrisa.

A pesar del increíble ambiente laboral que existía entre ambos, Osorio tomó la decisión de dejar de representar a su hijo por un importante motivo: “En una reunión, yo le dije a José: ‘A partir de hoy dejo de ser tu manager’. Él se sorprendió, pero yo le expliqué la razón. En el equipo había una niña llamada Rebeca, ella sabía mucho, la respeto. Yo sabía cómo hacer las cosas, pero no tenía la proyección que él necesitaba. Ahí están los resultados ahora. Así que puedo decir públicamente, que yo me bajé del caballo por amor”, comentó.

Una estrella internacional:

Sobre el estatus de estrella mundial que ha adquirido su hijo al pasar los años, comentó: “Lo tengo más claro que él mismo. Él no cree que sea tan grande, yo sí lo tengo en cuenta. José empezó desde muy pequeñito, le encantaba el piano. Estudió guitarra donde recibió clases Juanes, era uno de sus ídolos y vean ahora”, recordó Osorio.

“Él se ha convertido en una verdadera leyenda urbana. Uno de los mensajes que siempre se le han dado es que no solamente se sienta su presencia, sino que se note su ausencia. Estar lejos de casa es uno de los sacrificios grandes de esta carrera, pero creo que su cercanía con nosotros ahora se mide por la calidad, no por la cantidad”, explicó con orgullo.