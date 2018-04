Camila Cabello confiesa que es una chica muy tímida

Camila Cabello es una de las cantantes de pop más famosas del momento. A sus 21 años ha logrado conquistar al público internacional con su voz y su innegable estilo. Para ella es común viajar de un país a otro para presentarse sobre los escenarios con miles de personas enfrente, un estilo de vida que hace unos años nadie en su familia se imaginaba que tendría, y no por dudar de su talento, sino porque Camila solía ser bastante tímida. Detrás de la estrella musical que es hoy, existe una chica bastante introvertida que puso a un lado esa parte de su personalidad para alcanzar sus sueños.

A la edad de 15 años, Camila Cabello se decidió a audicionar para el reality The X Factor, del que después salió para formar parte de Fifth Harmony. En ese tiempo su perfil no parecía el de una cantante internacional que podría dominar los nervios sobre un escenario y ante miles de personas. Ella misma lo ha revelado a The Times, en una conversación en la que recordó que de niña no le gustaba para nada ser el centro de atención.

"De hecho, soy extremadamente penosa. Siempre he sido muy introvertida. Hay una foto de mi noveno cumpleaños en la que la gente me está cantando 'Cumpleaños feliz' y yo tengo lágrimas porque me emociono cuando me prestan mucha atención", contó la originaria de Cuba. Y a pesar de haber cantado frente a miles de personas, esos nervios no han desaparecido por completo. "Me pasó esta mañana. Me estaban grabando para una entrevista y en la sala había también gente de maquillaje y peluquería. Me quedé congelada", dijo. La diferencia entre la chica de hace años y la cantante exitosa de ahora es que sabe cómo manejar esa situación. "Tienes que parar un instante, tranquilizarte y concentrarte en el trabajo", agregó confiada.

Además, el simple hecho de estar haciendo lo que su corazón le pedía tiene un gran peso. Para Camila, no hay nada más emocionante que estar sobre un escenario cantando, un estado de felicidad que vence cualquier temor. "Cuando hay algo que te gusta tanto, se te quitan los miedos. Es por esto que cuando actúo... No sé ni cómo explicarlo. Me pierdo en la música y de repente dejo de ser yo. Me convierto en el vehículo a través del cual viaja el sentimiento sobre el que estoy cantando. Me siento expuesta, pero no del todo. No sé si me explico. Si canto, me siento bien. En cambio, si gano un premio, lo primero que pienso es: 'Oh Dios, ahora tengo que ir allí y hablar'", agregó sobre su timidez.

Ser cantante, el sueño al que Camila nunca renunció

En su plática, Camila Cabello dijo sentirse muy contenta por el éxito que ha alcanzado, uno que no sería el mismo si no escuchara lo que le dicta su corazón. Desde pequeña, ella sabía que su vida estaría rodeada de fama, e hizo lo posible por alcanzar la meta que tanto la motivaba. "Cuando tienes nueve años, todo el mundo quiere ser cantante. Todo el mundo convierte sus cuartos en auténticos 'talent shows'. La cosa es que todas mis amigas pasaron a otra cosa cuando crecieron pero yo no", dijo feliz de estar en el mundo de la música.

Esa perseverancia fue la misma que la ayudó a salir de un grupo de 5 chicas talentosas para brillar por sí sola. Durante su tiempo en Fifth Harmony, Camila ha revelado que buscaba participar más en la creación de los temas, pero no la dejaban. Fue por ello que decidió abandonar el grupo y seguir sus ideales, un camino distinto que la llevó a triunfar y ser feliz con lo que hace.