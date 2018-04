Eugenio Derbez: ‘Estoy arrepentido de no haber estado con mis hijos en momentos importantes’

Eugenio Derbez ha revelado una de las lecciones más importantes que ha aprendido con el paso de los años. Durante una reciente entrevista, el actor reveló que, durante gran parte de su juventud, no supo mantener un balance entre su vida familiar y su trabajo, ausentándose en momentos muy importantes para sus hijos.

VER GALERÍA

“Para mí es muy importante la familia. Después de tantos años de trabajar y dedicar mi vida más a mi carrera que a mi familia, me di cuenta de que lo más importante son ellos. Estoy muy arrepentido de no haber esto en ciertos momentos, como algunos cumpleaños o graduaciones. Son momentos que nunca van a volver”, explicó durante una visita al programa Un Nuevo Día.

“Ahora trato de acordarme cuál fue la razón por la que no estuve, ni si quiera me acuerdo cuál fue ese proyecto tan ‘maravilloso’ por el que no estuve con ellos. Sin embargo, siempre me voy a acordar que en ese cumpleaños no los acompañé. Ahora trato de compensar un poquito todo eso estando con ellos. Trato de juntarlos, les mando mensajes y hemos construido una familia muy hermosa”, comentó con una gran sonrisa.

VER GALERÍA

Para la familia Derbez, una de las razones más importantes de esta nueva etapa, fue la llegada de la pequeña Aitana: “El otro día me decía Vadhir: ‘Lo que más me gusta sobre la llegada de Aitana, es lo mucho que nos está uniendo’. Efectivamente desde que nació ella, nos hemos vuelto una familia mucho más unida. Ellos me ayudan a cuidarla, ahora yo cuido a la nieta. Es hermosa”, explicó lleno de orgullo.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Eugenio Debrez sobre su nieta: 'Estoy preparado para ser el mejor abuelo'

Eugenio Derbez, maravillado con el talento innato de su hijita Aitana

Un gran ejemplo familiar:

Durante la misma entrevista, Eugenio habló de la increíble relación que mantuvo durante su infancia con su mamá, Silvia Derbez, misma que ha querido emular con sus propios hijos: “Mi mamá fue lo más importante que tuve en mi familia. Lo digo porque éramos como uña y mugre, muy unidos. Cada vez que no tenía escuela iba a los sets de televisión con ella a grabar novelas. En todos sus programas yo aparezco ahí como extra, formado en la cola del banco o donde fuera”, recordó con humor.

VER GALERÍA

“Siempre estaba pegado a mi mamá. Gracias a ella me enamoré del medio artístico. Me acuerdo de que ella era una persona super trabajadora. Siempre que me levantaba por la noche, mi mamá estaba trabajando en sus guiones. Me fascinaba cómo se metía en sus personajes. Me llevaba al cine continuamente, a veces veíamos hasta cuatro películas en un solo día”, comentó.