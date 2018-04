Mamá de Demi Lovato creyó que su hija se casaría con Wilmer Valderrama

Aunque han pasado ya dos años, la ruptura entre Demi Lovato y Wilmer Valderrama aún hace ecos en la familia de la cantante. En aquel entonces, Demi tenía el corazón roto y tuvo que atravesar por un situación que, aunque había sido de mutuo acuerdo, no fue nada fácil de superar. Pero ella no fue la única en enfrentarse a la ausencia de Wilmer, su mamá, Dianna de la Garza, también sufrió con la separación, según ha revelado en una plática con Millenial Hollywood with Dakota T. Jones.

Para Dianna, como para muchos de los seguidores de Demi, al principio fue difícil aceptar que su hija saliera con una persona 13 años mayor. No veía buenas intenciones en el actor y ex novio de Lindsay Lohan y también creía que sólo se trataba de algo pasajero para la actriz. Fue el carisma y el buen comportamiento de Wilmer lo que poco a poco lo hicieron entrar a la familia de Demi, demostrando que la quería mucho y la respetaba. Con esa actitud, fue cuestión de tiempo para que se ganara el corazón de la familia y lo consideraran parte de ella.

Wilmer y Demi tuvieron un noviazgo que duró 6 años, periodo en el que la actriz batalló contra sus inseguridades y adicciones. A donde fueran, estaban juntos y en apariencia muy enamorados, una situación de la que a mediados de 2016 se reveló la verdad cuando ambos anunciaron a través de las redes sociales que su relación había llegado al final. "Fue una decisión increíblemente difícil para los dos, pero nos dimos cuenta de que estamos mejor como amigos. Siempre nos apoyaremos el uno al otro", se podía leer en sus perfiles.

¿Una segunda oportunidad?

Para Dianna, la noticia no fue de lo más agradable. Ella pensaba que entre su hija y el actor podría haber algo aún más serio. "Pensé que el siguiente paso era el matrimonio", confesó. La mamá de Demi también reveló que aún tiene esperanzas de que vuelvan a estar juntos. “Me haría muy feliz si volvieran para siempre. Creo que él la ama y ella lo ama también”.

Quizá el deseo de Dianna de ver a su hija de nuevo feliz junto a Wilmer no sea imposible. Ambos cumplieron su palabra de seguir en contacto y como buenos amigos. Hace unas semanas se les vio comiendo muy felices como colegas que se actualizan sobre lo que ha pasado en sus vidas recientemente. Además, en la vida de Demi no figura ningún otro chico que pareciera haberle robado el corazón como lo hizo Valderrama, y en la de él, la situación parece similar.

