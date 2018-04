Myrka Dellanos comparte una fotografía nunca antes vista con Luis Miguel

Orgullosa por el éxito de su ex novio, Myrka Dellanos publicó una fotografía del baúl de los recuerdos, de cuando fue pareja de Luis Miguel. La periodista no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar al cantante por el estreno de Luis Miguel, la serie, en la cual se revelará el lado más humano del intérprete y donde conoceremos algunos de los detalles de sus romances más sonados.

En la imagen inédita que Dellanos subió a su cuenta de Instagram, aparece abrazada con Luis Miguel; ambos lucen muy sonrientes y con un bronceado espectacular, algo que destacó la conductora de televisión. La presentadora acompañó la imagen con el siguiente mensaje de felicitación para su ex, en el que dejó claro que no hay ningún tipo de fricciones entre ellos: “Tan feliz de ver la verdadera historia de la vida de Luis Miguel contada por el mismo. Él es una leyenda viviente, con una voz que es un regalo de Dios y un talento inigualable; eso lo sabemos todos. Pero, también es un hombre bondadoso, con un gran corazón y mucho amor que dar. Les regalo esta foto que nunca ha sido publicada pero me gusta porque nos vemos felices y bronceados”.

Hasta el momento, Myrka ha sido la única ex novia de ‘El Sol’ que lo ha felicitado públicamente por el lanzamiento de su bioserie. Con la instantánea que compartió, dejó a todos con la duda... ¿Será que su historia de amor aparecerá en la producción? En su publicación, Myrka etiquetó las cuentas de Instagram de su ex pareja, de las productoras Gato Grande y MGM, así como de Netflix y Telemundo.

¿Recuerdas cómo fue su romance?

La primera vez que se conocieron fue por motivos profesionales. La periodista, quien en aquel entonces era presentadora de Primer Impacto, lo entrevistó en el 2000 debido al lanzamiento de su disco Amarte es un Placer. Tres años después se volvieron a ver y surgió el amor. Tras dos años juntos, en 2005 decidieron seguir con sus vidas por caminos separados y pusieron punto final a su relación. Luego de su ruptura, él comenzó a salir con la mexicana Aracely Arámbula, con quien tuvo dos hijos, Miguel y Daniel.

En 2008, Myrka se casó con Ulysses Alonso, del cual se separó al año de la boda. De su primer matrimonio con el doctor Alejandro Loynáz, la presentadora tiene una hija, Alexa Dellanos, quien está siguiendo los pasos de su mamá en la televisión. Recientemente, la joven de 23 años confesó en Despierta América (Univision) no tendría problema alguno en entrevistar al ex novio de su mamá, pues tiene algunos recuerdos de él. Cuando Myrka comenzó su relación con ‘El Sol’, Alexa tendría unos ocho años de edad. “Soy fan de él, me encanta la música. Él es el mejor, así que me encantaría (entrevistarlo). A mi mamá también”, dijo entre risas.