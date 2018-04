Un hombre hereda una fortuna, pero se queda con las ganas de convertirse en millonario

Aunque parra muchos una herencia puede ser atractiva, siempre será el recordatorio de que alguien cercano ha muerto. Pero en el caso de Luigi C., un empleado de banca que vive en Roma, es una tristeza seguida de una decepción. Después de la triste partida de su abuelo, recibió una noticia que lo alegró: su abuelo tenía una fortuna en un banco de Suiza.

Sin embargo, se llevó una gran decepción cuando se enteró de que su abuelo nunca cambió sus ahorros a euros y el plazo para hacerlo venció el 1ero de enero de 2012. Pero la mayor sorpresa se la llevó cuando se enteró de la cantidad de dinero que habría cobrado: 1,5 millones de euros (1,83 millones de dólares).

Han pasado seis años desde que se hizo el cambio de moneda y ahora Luigi es dueño de 3.000 millones de liras que valen exactamente cero euros. Estuvo tan cerca de ser millonario, casi pudo acariciar su fortuna con los dedos, pero un simple descuido ha dejado a Luigi sin fortuna.

No obstante, Luigi no se rinde, ahora acudió al Banco de Italia, el banco central de la república, también conocido como Bankitalia. Está aplicando la estrategia que sus abogados le han sugerido: ese plazo de 10 años debería contar no desde que entró en vigor el euro, sino a partir del momento en que él tiene constancia de que tal fortuna en liras existe y le corresponde a él. Simplemente plantea que no pudo hacer el cambio porque desconocía que ese dinero existía.

Su abuelo era un empresario que emigró a Lugano, en Suiza, y se llevó su fortuna con él. En aquel momento no consideró pasar su dinero de liras a euros, realmente no creyó que fuera necesario. Luigi espera que Bankitalia resuelva su recurso y mientras tanto se mantiene con la decepción de que estuvo a un paso de convertirse en millonario.

Este caso nos recuerda a lo ocurrido el año pasado, cuando un hombre llamado Reggio que heredó de su tía 611 mil dólares y también recurrió a Bankitalia. Su tía murió a los 78 años, estaba soltera y no tenía hijos. Cuando Reggio fue al banco, le informaron de que su difunta tía había guardado en una caja fuerte una montaña de billetes de 100.000, 200.000 y 500.000 liras. Pero cuando quiso hacer el cambio, le dijeron que habían transcurrido cinco años desde la fecha límite para el cambio. Al igual que Luiggi, interpuso un recurso alegando que tampoco tenía conocimiento de que su tía guardase tal cantidad de liras y, por tanto, no pudo hacer nada para cambiarlas antes del fin del plazo. Ambos esperan que resuelvan su caso. ¿Tendrán suerte?