Era un día normal como cualquiera en Toronto, Canadá. Cientos de personas circulaban en la esquina entre la calle Yonge y la avenida Finch: mujeres con niños, ancianos, trabajadores de los locales cercanos, pero ninguno de ellos imaginó lo que estaba a punto de ocurrir. Cerca de las 13:00 (hora local), un conductor de una furgoneta de alquiler se subió a una acera y atropelló a varias personas. El hecho ocurrió este lunes 23 de abril y -como era de esperarse- el episodio causó pánico entre los habitantes y el caos se apoderó de una de las vías más transitadas de la ciudad.

Al menos diez personas perdieron la vida y 15 presentaron heridas críticas, informó The Globe and Mail. Aquella tarde la calle estaba más concurrida que lo usual. Un taxista que circulaba por la zona, Agyeman-Badu, relató para el mencionado diario canadiense que vio cuando la furgoneta se subió a la acera. En ese momento pensó que era raro, pero no le dio importancia. Sin embargo, cuando observó que se llevó un hidrante y un dispensador de periódicos por delante, supo que no era normal. Segundos después, presenció cómo arrollaba a varias personas y se llevaba todo a su paso.

Otra testigo que vive cerca de la zona donde ocurrió la tragedia, dijo que observó varias pertenencias de las víctimas tiradas en la calle. Un par de zapatos, una cartera, un par de lentes rotos; los objetos estaban tirados en el piso junto a los cuerpos sin vida que yacían en el asfalto.

Un cocinero que trabaja en un restaurante de la zona, Dainis Covers, se encontraba manejando en sentido sur cuando vio la furgoneta. Mientras un hombre cruzaba la vía de seis canales a pie, la camioneta aceleró para atropellarlo. “El hombre voló quizás más rápido que la van”, dijo para The Globe and Mail. La furgoneta recorrió toda una milla, llevándose a todo -y a todos- a su paso. Fueron 25 minutos de terror. Varias personas llamaron a emergencias. Muchas de las víctimas murieron en la escena del crimen y el resto fue trasladado al hospital más cercano.

El Jefe de la Policía de Toronto, Mark Saunders, describió el hecho como “deliberado”, mientras que los oficiales lo llamaron “ataque”. El primer llamado a la policía se registró a las 13:27. El sospechoso: un joven de 25 años de edad llamado Alex Minassian, el presunto responsable del terrible suceso. Luego del atropello, el sujeto se dio a la fuga y continuó recorriendo otra milla hasta que finalmente fue arrestado por un agente de la policía. La detención fue grabada por un testigo que compartió las imágenes en Internet y rápidamente se hizo viral.

Al salir del vehículo, el individuo apuntó al policía con lo que parecía una pistola. También aseguraba que tenía un arma en el bolsillo, a lo que el agente le respondió que no le importaba y que se tirara al suelo. Luego el presunto autor de los atropellos le dijo: “Máteme, dispare a la cabeza”. Afortunadamente, el uniformado logró controlar la situación y pudo esposar al sospechoso.

Según el diario La Vanguardia, los servicios de seguridad del país indicaron que Minassian no tiene conexión alguna con ningún grupo terrorista. Ralph Goodale, ministro de Seguridad Pública de Canadá, informó en una rueda de prensa que el detenido “no tiene una conexión particular con la seguridad nacional” e insistió en que el supuesto autor, “no parece estar conectado a la seguridad nacional, de acuerdo a la información disponible en estos momentos”.

Aunque algunas fuentes han señalado que Minassian tiene un historial de enfermedades mentales, la información no ha sido corroborada. Lo único que se sabe sobre el sospechoso es lo que ha indicado en su perfil de Facebook, donde asegura que es un estudiante que reside en Richmond Hill, una pequeña localidad cercana a Toronto.