Las mascotas exóticas de las celebridades de Hollywood

Es muy común ver entre las familias que adopten un perrito o un gatito, es más, hay peces o aves como mascotas, pero existen algunas celebridades que le han abierto su casa a otro tipo de animalitos. Puerquitos o gallinas son las nuevas mascotas de algunos famosos, cuya razón principal de tener uno de estos animalitos en su hogar es una forma de rescatarlos del maltrato.

Tal es el caso de Jennifer Garner, quien tenía una gallina a la que nombró Regina George y murió de causas naturales a finales de marzo. La actriz de 46 años le dedicó un emotivo homenaje a la gallina que cuido y estuvo junto a ella más de un año. Un poco extraño es ver un canguro en el jardín corriendo o saltando, y esto sucedió hace algunos años en la casa del ex rapero Vanilla Ice, quien tenía una cruza de canguro con wallaby llamado Bucky. Este animalito le causó algunos problemas al cantante, porque de vez en cuando se escapaba de su casa

VER GALERÍA

Conoce a todos las celebridades que tienen exóticas mascotas aquí

Speedy es el nombre de la iguana que tiene Nicole Richie y que cuida con mucho cariño. La diseñadora e hija de Lionel Richie, también tiene en su casa varias gallinas que atiende dándoles un lugar seguro y limpio. Es importante mencionar que todas estas estrellas son vegetarianas o veganas, por lo que tener estos animalitos como mascotas es una muestra en defensa de sus derechos.

Por su parte, Miley Cyrus es activista a favor de los derechos de los animales por lo que colabora de manera directa con PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Su amor y respeto por los animales la llevó a adoptar hace cuatro años a una cerdita que nombró Buba Sue. El animalito está muy consentido y vive junto a todas las mascotas que tienen la artista y su novio Liam Hemsworth, el cual está en contra del maltrato animal.

VER GALERÍA

Tori Spelling recibió con los brazos abiertos a un cerdito que otra familia ya no lo quería y lo nombró Hank. Los hijos de la actriz estuvieron de acuerdo y felices de tener tan peculiar mascota en su hogar. George Clooney fue la primera celebridad en tener como mascota a un cerdito que rescató y cuyo nombre era Max, estuvieron juntos de 1988 hasta 2006, fecha en la que murió el animalito por causas naturales.

Kaley Cuoco vive en una granja rodeada de todos los seres que les ha brindado un hogar, entre gallinas, conejos, caballos, ponis y perros, vive la actriz de The Big Bang Theory. Su actual pareja, Karl Cook, comparte este gran amor por los animales, por lo que todo ser peludo desamparado tiene una nueva oportunidad de vida junto a la estrella.

VER GALERÍA

Se sabe de otras celebridades de Hollywood que tienen animalitos en su casa, como Reese Witherspoon, donde se pueden apreciar un burrito, o Jennifer Aniston que tiene un corral con gallinas y Matthew McConaughey, que de vez en cuando era visto caminando con su loro en el hombro.