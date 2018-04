¡Qué susto! Sebastián Rulli estuvo a punto de terminar en el hospital

Las vacaciones de Sebastián Rulli estuvieron a punto de tener un final nada agradable, pues poco faltó para que terminara en el hospital. A través de sus redes sociales, el actor de origen argentino compartió un video en el que se aparecía practicando esquí acuático y explicó que la tabla sobre la que iba esquiando se dañó y estuvo a punto de sufrir la fractura de una rodilla.

El aficionado a los deportes acompañó el video con una explicación de lo que sucedió y señaló que fue afortunado, pues de haberse roto solo uno de los seguros que sostienen las botas, hubiera acabado en urgencias. “¡Y que se me rompen los agarres de las botas a la tabla! Por suerte se me zafaron los 2, si no directo al hospital con alguna rodilla rota”, escribió Rulli a un lado del clip, en el cual se aprecia cómo va esquiando sobre el agua, mientras se sostiene del manubrio que está conectado a la lancha… y de pronto ¡sale volando! Rulli acompañó su publicación con los siguientes hashtags, en los que dejó claro que tiene un espíritu aventurero: #gajesdeloficio, #nofear, #wakeboarding, #graciasadios y #unamasparacontar.

A la que seguramente no le gustó nada este video fue a Angelique Boyer. ¿Te imaginas el susto que pasó al ver eso en las redes? La actriz no estaba a su lado cuando ocurrió este incidente, pues se encuentra de viaje en Francia en compañía de su inseparable amiga Fernanda Castillo. Al ver el video que su novio subió en su cuenta de Instagram, Boyer reaccionó de inmediato y le comentó: “Qué bueno que estás bien amor” y agregó unos emoticons con caritas de preocupación. Rulli respondió al mensaje de su amada con lo siguiente: “Gracias amor, te amo”.

Fernanda Castillo también se alegró porque Sebastián salió bien librado de esto, y atinó a hacerle una recomendación: “¡Cuidado hermanito!”.

Escapada exprés por París

Luego de pasar unos merecidos días de descanso en el Caribe mexicano, Angelique Boyer y Fernanda Castillo hicieron las maletas y emprendieron un viaje de amigas al ‘Viejo Continente’. Las actrices se trasladaron a Francia, donde visitaron los lugares más icónicos de la ‘Capital del Amor’. Ambas compartieron en sus redes sociales los mejores momentos de este viaje y una vez más demostraron porque son las mejores amigas.

Agradecida por tenerla en su vida y saber que es su incondicional, Angelique le dedicó unas bonitas palabras en sus redes sociales y subió una foto de ambas: “Con el tiempo descubres que la persona que más se diferencia de ti, es la que más cosas tiene en común. Una de las cosas más lindas de la vida es que alguien te muestre algo que nunca te ha llamado la atención, lo sientes con la misma ilusión y se vuelve nuestro. Fernanda, ¡qué lindo viaje! Gracias”.