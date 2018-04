Ivana Trump cree que su ex nuera, Vanessa, tendrá problemas para reencontrar el amor

A más de un mes de que se anunciara la separación de Donald Jr. y Vanessa Trump, ha sido la madre del empresario quien ha roto el silencio y ha hablado sobre la situación del hijo del presidente Donald Trump. En entrevista con The Post, Ivana Trump, la primera esposa del mandatario y madre de sus tres hijos mayores, expresó su sentir ante el delicado escenario por el que están pasando Donald Jr. y Vanessa, padres de cinco chicos.

A pesar de haberse divorciado en 1992, Ivana y el mandatario de los Estados Unidos tienen una relación cordial. Incluso, reveló que fue ella quien lo llamó en marzo pasado para informarlo sobre la decisión que habían tomado su hijo y su nuera. “Por supuesto que no estaba feliz”, dijo al diario. Añadió que ella tampoco se siente bien por ello, pero confía en que su hijo estará bien. “Donald Jr. es un tipo bien parecido. Es exitoso, incluso él no tendrá problema en encontrar una chica”.

Sobre la aún esposa de su hijo, Vanessa Trump, indicó que a lo mejor a ella podría costarle un poco más reencontrar el amor: “Quizá ella tenga un poco más de problema, porque tiene cinco hijos… ¿quién va a salir y casarse con una mujer que tiene cinco hijos? Especialmente porque es joven y tal vez quiera tener más”.

Hace poco más de un mes, se dio a conocer que la ex modelo de 40 años había iniciado los trámites de divorcio en un juzgado en Manhattan. A través de un comunicado conjunto, ambos confirmaron la triste noticia. “Después de 12 años de matrimonio hemos decidido iniciar caminos separados. Tendremos siempre un inmenso respeto el uno al otro y a nuestras familias. Tenemos cinco maravillosos hijos juntos y son nuestra prioridad. Pedimos que se respete nuestra vida privada”.

Días después del anuncio de su separación, salió a la luz que Donald Jr. habría tenido un romance en 2011 con Aubrey O’Day, concursante de Celebrity Apprentice. Sobre los señalamientos de la infidelidad de su hijo, Ivana comentó. “Siempre es agotador, porque he estado allí. Pero, ¿quién soy yo para juzgar y quién sabe cuál era su situación en ese momento?”.

¿Ivana ya habló sobre esto con su hijo? La empresaria de 69 años respondió: "Él sabe que cometió un error con Vanessa, así que no lo castigaré más. Él ya tiene suficientes problemas y cinco hijos que educar”.

Ivana también fue víctima de una infidelidad

En la entrevista con The Post, realizada la semana pasada en su casa en Upper East Side, en Nueva York, la socialité también habló sobre las acusaciones que indican que su ex esposo habría engañado a Melania Trump con la actriz Stormi Daniels. “Me siento mal por ella, porque sé por lo que está pasando”.

En la década de los noventa, cuando formaban una de las parejas más famosas de los Estados Unidos, Ivana descubrió que su marido le estaba siendo infiel con la actriz Marla Maples. “Yo me divorcié inmediatamente de Donald (luego de descubrir el affaire) porque me dije a mí misma, ‘Voy a vivir con la persona que me dirá, ‘saldré e iré a jugar golf’ haciéndome pensar, ¿realmente irá a jugar?’ No puedo hacerlo”.

Tras su divorcio con Ivana Trump, el magnate pasó por el altar por segunda ocasión con Marla Maples y de esa unión nació Tiffany Ariana Trump. La pareja estuvo casada casi seis años y en 1999 decidieron poner punto final a su relación. En 2005, Donald contrajo matrimonio con Melania Trump y un año después dieron la bienvenida a su hijo Barron; para la ex modelo sería su primer bebé mientras que para él es su quinto hijo.