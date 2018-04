Ex novias de Avicii le dedican emotivos mensajes de despedida

A un par de días de que se diera a conocer la trágica noticia de la muerte del DJ Avicii, sus ex parejas han usado las redes sociales para darle el último adiós y dedicarle unas conmovedoras palabras, además de compartir algunas fotografías de sus momentos juntos.

VER GALERÍA

La primera en expresar su sentir fue Emily Goldberg, quien fue novia de Tim Bergling –nombre real del músico –de 2011 a 2013. En su publicación, la cual está acompañada por varias fotos de ambos, la joven explica que el DJ compuso para ella el tema Don’t Give Up On Us y escribió algunas líneas de la canción.

“’Vamos nena, no te rindas con nosotros. Escógeme y te enseñaré lo que es el amor’… Estas letras son de una canción que Tim escribió para mí. Desearía hacer estado a su altura. Por los dos años que estuvimos juntos, él fue mi más cercano confidente y mi mejor amigo. Ahora no puedo ver a Bear (su mascota) sin pensar en que no volveré a ver tu rostro de nuevo. Todavía estoy recolectando mis pensamientos y les agradezco a todos por sus palabras y sus mensajes”.

VER GALERÍA

Emily finalizó su mensaje citando otra conocida canción de Avicii, Wake Me Up: “Despiértame cuando todo haya terminado, porque no quiero que sea real”.

Raquel Bettencourt también usó su cuenta de Instagram para despedirse del músico. La modelo de 31 años fue novia del DJ por poco más de un año y terminaron su relación en 2014. Según Us Weekly, ella vivió en la casa de Avicii en Los Ángeles durante el tiempo que fueron pareja. La chica de origen canadiense compartió en sus redes sociales un extenso mensaje y al igual que Emily, subió varias fotos de sus mejores días de novios.

VER GALERÍA

“Tim, parece que fue ayer cuando éramos inseparables. Hablábamos y nos reíamos hasta el amanecer. Éramos solo tú yo contra el mundo. Recuerdos que durarán toda una vida. A través de todas nuestras altas y bajas, yo siempre quise asegurarme de que estuvieras sano y feliz y estar para ti en cada paso, darte vida y algo por lo que seguir adelante, pero el universo tenía planes diferentes para nosotros”, escribió su ex pareja.

La modelo continuó: “Yo sé lo duro que trabajaste y que lo intentaste. Traté todo lo que pude. Gracias por enseñarme lo que se siente el amor verdadero. El lazo y la conexión que compartimos fueron muy reales y no creo que se haya dañado del todo. Siempre estarás en mi corazón”.

VER GALERÍA

La joven detalló que Avicii fue un hombre muy importante pues le ayudó a crecer como persona: “Fue muy pronto para ti, tan talentoso y especial. Fuiste la parte más grande de mi vida y jugaste un rol muy importante, siempre recordaré esos momentos. Solo quiero hacerte saber que nunca dejé de amarte. Estoy tranquila al saber que la música de Tim tocó billones de vidas y que su espíritu y su memoria vivirán en nuestros corazones por siempre”.

Más notas como esta:

- El DJ Avicii es encontrado muerto a los 28 años

- La misteriosa aparición de un cuerpo sin vida flotando en Miami Beach causa conmoción

La frágil salud del joven DJ

Luego de ser nombrado como uno de los mejores DJ’s del mundo, en 2016 Avicii tomó la decisión de poner una pausa a su carrera. Su salud estaba de por medio, pues había sido diagnosticado con pancreatitis y dos años antes le habían sido extirpados el apéndice y la vesícula biliar.

Avicii fue hallado sin vida el pasado 20 de abril en la ciudad de Mascate, en Omán, lugar donde se encontraba de vacaciones. Hasta el momento, las autoridades han descartado la posibilidad de un crimen y aún no se ha revelado la causa de su muerte. De acuerdo con la policía de Omán, la familia del músico se trasladó a ese país para repatriar sus restos y agregaron que estaban devastados.